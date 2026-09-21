Πολιτική

Δημοσκόπηση Alco: Στις 9,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ – Στο 15,3% οι αναποφάσιστοι

Το 82% δηλώνει ότι τα μέτρα της ΔΕΘ το ωφελούν «λίγο» ή «καθόλου» - Στο 58% όσοι δηλώνουν «καθόλου» ικανοποιημένοι από την κυβερνητική απόδοση
Εκλογές, κάλπες
Στιγμιότυπο από την εκλογική διαδικασία σε εκλογικό τμήμα της Αθήνας (Φωτογραφία αρχείου: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Τους πολιτικούς συσχετισμούς μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της ALCO, με τις εκλογές να παραμένουν το βασικό πεδίο μέτρησης των κομματικών δυνάμεων. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 24,3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα στο 14,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%. Η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ διαμορφώνεται στις 9,9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ στις 3,3 μονάδες.

Η δημοσκόπηση της ALCO, που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (21.09.2026) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, καταγράφει παράλληλα πώς αποτιμούν οι πολίτες όσα άκουσαν πριν από τις εκλογές, με τη Νέα Δημοκρατία, την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνουν αθροιστικά το ενδιαφέρον στις πρώτες θέσεις της κομματικής κατάταξης. Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει, πάντως, το ποσοστό όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι, στο 15,3%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3%, από 24% στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 14,4%, έναντι 14,7%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11,1%, από 10,4%.

Η διαφορά της ΝΔ από την ΕΛΑΣ διαμορφώνεται έτσι στις 9,9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η ΕΛΑΣ προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά 3,3 μονάδες.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4%, το ΚΚΕ με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου με 2,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, η Νίκη με 1,3% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη με 0,7%. Στο 6,9% βρίσκεται η επιλογή «άλλο κόμμα», ενώ το 15,3% δηλώνει αναποφάσιστο.

Από τη σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση ξεχωρίζει η μεταβολή στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η οποία από 7,8% καταγράφεται στο 3,1%. Αντίθετα, η επιλογή «άλλο κόμμα» αυξάνεται από 2,9% σε 6,9%.

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Δημοσκόπηση Alco: Το 67% θέλει αλλαγή διακυβέρνησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση στο ερώτημα εάν στις επόμενες εκλογές πρέπει να δοθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη «τρίτη ευκαιρία» διακυβέρνησης ή να υπάρξει αλλαγή.

Το 67% απαντά «αλλαγή διακυβέρνησης», έναντι 25% που τάσσεται υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας στον σημερινό πρωθυπουργό. Το 8% δεν απαντά.

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Στο 58% όσοι δηλώνουν «καθόλου» ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση

Αρνητική είναι η εικόνα που καταγράφεται και στην αξιολόγηση της κυβέρνησης. Το 58% δηλώνει «καθόλου» ικανοποιημένο, έναντι 55% στην αντίστοιχη μέτρηση του Ιουνίου.

«Λίγο» ικανοποιημένο δηλώνει το 21%, από 22% τον Ιούνιο, ενώ «πολύ ή αρκετά» ικανοποιημένο εμφανίζεται το 20%, από 22%. Το 1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Αθροιστικά, επομένως, το 79% δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο από την κυβερνητική πολιτική, έναντι 20% που δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

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Το 82% δηλώνει ότι τα μέτρα της ΔΕΘ το ωφελούν λίγο ή καθόλου

Ανάλογη είναι η εικόνα όταν οι πολίτες ερωτώνται για το προσωπικό αποτύπωμα των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Το 48% δηλώνει ότι τα μέτρα δεν ωφελούν «καθόλου» τον ίδιο και την οικογένειά του, ενώ 34% απαντά «λίγο». «Αρκετά» απαντά το 11% και «πολύ» το 2%, ενώ 5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Συνολικά, δηλαδή, το 82% τοποθετείται στις απαντήσεις «λίγο» ή «καθόλου», έναντι 13% που θεωρεί ότι τα μέτρα το ωφελούν «πολύ» ή «αρκετά».

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Το 77% λέει ότι η πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών απέδωσε λίγο ή καθόλου

Αρνητική αποτίμηση καταγράφεται και για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων.

Το 44% θεωρεί ότι η πρωτοβουλία δεν απέδωσε «καθόλου» και το 33% ότι απέδωσε «λίγο». Στον αντίποδα, το 7% απαντά «αρκετά» και το 2% «πολύ», ενώ το 14% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Έτσι, το 77% εκτιμά ότι η πρωτοβουλία απέδωσε λίγο ή καθόλου, έναντι 9% που απαντά αρκετά ή πολύ.

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Μητσοτάκης 27%, Τσίπρας 14,5%, Ανδρουλάκης 12,5% στην αξιοπιστία

Στην ερώτηση ποιος από τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος και θα εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 27%.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, καταγράφεται στο 14,5% και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο 12,5%. Η συχνότερη απάντηση, ωστόσο, είναι «κανένας», με 40%, ενώ το 6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

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«Κανένα» πρόγραμμα απαντά το 32%

Στην αποτίμηση των προγραμμάτων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, το 23% αναφέρει αυθόρμητα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12% και η ΕΛΑΣ 10%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 4%, η Ελληνική Λύση με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2% και η Πλεύση Ελευθερίας με 1%, ενώ άλλο κόμμα αναφέρει επίσης το 1%.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη απάντηση, πάντως, είναι «κανένα», με 32%, ενώ το 12% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

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Πώς επηρέασε η ΔΕΘ την εικόνα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ

Η έρευνα εξετάζει και κατά πόσο η παρουσίαση των κομματικών προγραμμάτων στη ΔΕΘ επηρέασε την εικόνα των τριών κομμάτων.

Για τη Νέα Δημοκρατία, το 14% απαντά ότι η εικόνα της έγινε καλύτερη, το 15% ότι παρέμεινε «ίδια καλή», το 34% «ίδια κακή» και το 21% ότι έγινε χειρότερη. Το 16% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Για το ΠΑΣΟΚ, το 15% θεωρεί ότι η εικόνα του έγινε καλύτερη, το 11% τη χαρακτηρίζει «ίδια καλή», το 29% «ίδια κακή» και το 19% χειρότερη. Το 26% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Για την ΕΛΑΣ, το 11% εκτιμά ότι η εικόνα της έγινε καλύτερη, το 9% ότι παρέμεινε «ίδια καλή», το 28% «ίδια κακή» και το 24% ότι έγινε χειρότερη. Το 28% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

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Στο 27% το «κανένας» για την κατανόηση των προβλημάτων της κοινωνίας

Τέλος, στην αυθόρμητη ερώτηση για το ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, το 27% απαντά «κανένας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 22%, ο Αλέξης Τσίπρας 14%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 6%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 5% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου 4%.

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Ο Γιάνης Βαρουφάκης συγκεντρώνει 2%, ενώ από 1% καταγράφουν η Ρένα Δούρου, ο Δημήτρης Νατσιός, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Μαρία Καρυστιανού. Το 3% αναφέρει άλλον πολιτικό αρχηγό και το 5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

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