Αλέξανδρος Αυλωνίτης μετά την παραίτηση από το Κίνημα Δημοκρατίας: Ούτε μία στο εκατομμύριο να επιστρέψω στον ΣΥΡΙΖΑ

Για τους λόγους της παραίτησής του από το Κίνημα Δημοκρατίας μίλησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ. «Παρακαλώ να το σημειώσετε, ούτε μία στο εκατομμύριο», είπε, αποδίδοντας την άρνησή του στον τρόπο με τον οποίο –κατά την εκτίμησή του– απομακρύνθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης από την ηγεσία του κόμματος.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (30.01.2026) στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης υποστήριξε ότι επέλεξε να αποχωρήσει από το Κίνημα Δημοκρατίας ώστε να μη συμβάλει στη δημιουργία εντάσεων και αποχωρήσεων στο εσωτερικό του νέου σχηματισμού του Στέφανου Κασσελάκη. Όπως ανέφερε, θεωρούσε ότι η παρουσία του «θα δημιουργούσε όλες εκείνες τις καταστάσεις» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν «σε έξοδο πολλών ανθρώπων», ενώ πρόσθεσε ότι δεν ήθελε να αποτελέσει «αίτιο δημιουργίας οποιουδήποτε προβλήματος», καθώς –όπως είπε– «πόνεσε» για τη συγκρότηση του εγχειρήματος. Περιέγραψε, μάλιστα, κλίμα έντονης πόλωσης, λέγοντας ότι «υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πολύ εύκολα θα μπορούσαν να σε λιντσάρουν».

Δεν αποκλείει συνεργασία με Τσίπρα

Για το επόμενο βήμα του, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης δήλωσε ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κανέναν και δεν σχεδιάζει κάτι άμεσα. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι βασική του επιδίωξη παραμένει «η συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων» με «οργανωμένο» τρόπο, όπως το έθεσε, μιλώντας για μια διαδικασία «ομοσπονδιακού» χαρακτήρα. Ερωτηθείς εάν αυτό αποκλείει πιθανή συμμετοχή σε ένα πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι δεν το αποκλείει, σημειώνοντας ότι θα αξιολογήσει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, χωρίς να απορρίπτει ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ενεργό πολιτική.

«Προσωποκεντρικό κόμμα» το Κίνημα Δημοκρατίας

Μιλώντας για την απόφασή του παραιτηθεί από το Κίνημα Δημοκρατίας επέμεινε ότι μέσα σε ένα έτος αλλοιώθηκαν –όπως υποστήριξε– τόσο η ιδρυτική διακήρυξη όσο και το καταστατικό, με αποτέλεσμα ιδεολογική μετατόπιση «από τον αριστερό και κεντροαριστερό χώρο στο κέντρο», ενώ έκανε ειδική αναφορά στην απουσία, πλέον, της λέξης «σοσιαλισμός». Ταυτόχρονα, υποστήριξε ότι αλλάζει η εσωτερική αρχιτεκτονική του κόμματος, με κατάργηση συλλογικών οργάνων και ενίσχυση ενός «Εκτελεστικού Γραφείου», του οποίου τα μέλη –όπως είπε– θα επιλέγονται από τον πρόεδρο, εξέλιξη που περιέγραψε ως στροφή σε «προσωποκεντρικό κόμμα».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής διαφώνησε, επίσης, και με τοποθετήσεις του Στέφανου Κασσελάκη για διεθνή ζητήματα, υπογραμμίζοντας ότι για τον ίδιο «η διεθνής νομιμότητα είναι πάνω από όλα» και απορρίπτοντας λογικές που, κατά την εκτίμησή του, νομιμοποιούν παρεμβάσεις «με βία».

«Ακροδεξιά» η στροφή της Μαρίας Καρυστιανού

Σχετικά με το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ερωτηθείς αν θα το σκεφτόταν ή θεωρεί και εκείνος ότι έχει κάνει δεξιά στροφή, είπε χαρακτηριστικά «δεν είναι δεξιά, είναι ακροδεξιά η στροφή της. Δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι αντί να κινηθεί στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κόμματος ενωτικού για την κοινωνία που το έχει ανάγκη, βλέπω ότι γύρω της υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορώ να πω ότι μπορεί να χαρακτηρίσουν το κίνημα ως ακροδεξιό».