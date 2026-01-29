Αυλωνίτης για παραίτηση από το Κίνημα Δημοκρατίας: Έχουμε αποκοπεί με τον Κασσελάκη εδώ και αρκετούς μήνες

Για τους λόγους της παραίτησής του από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη μίλησε στην ΕΡΤ ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Όπως τόνισε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης δεν αιφνιδιάστηκε από την είδηση της παραίτησής του, καθώς γνώριζε πως θα αποχωρήσει ενώ τόνισε πως παρά τις διαφωνίες τους τον θεωρεί φίλο.

Όσο για το μέλλον του τόνισε με νόημα πως δημιουργούνται νέα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού αφήνοντας ανοικτό κάθε ενδεχόμενο ενώ έκανε λόγο για συζήτηση ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις.

«Ίσως έπρεπε να είχε γίνει πιο μπροστά αυτή η ιστορία της παραίτησής μου. Δεν κρύβω να σας πω συναισθηματικοί λόγοι με έκαναν να καθυστερήσω διότι έχει δομηθεί εδώ και καιρό μια σχέση φιλική και μια σχέση αγάπης με τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε κάποια στιγμή να διαφοροποιηθώ. Το ένοιωθα ως ανάγκη και ψυχολογική θα έλεγα. Ζούμε σε άλλο κόσμο. Άλλο είναι ο Στέφανος Κασσελάκης άλλο είμαι εγώ. Έκανα γενναίες προσπάθειες να πάρει το κίνημα αυτό κεντροσοσιαλιστική μορφή όπως καταγράφηκε και στην ιδιωτική πράξη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε «μίλησα μαζί του πριν την παραίτηση. Τον θεωρώ τον Στέφανο Κασσελάκη φίλο. Από κει και πέρα οι δρόμοι μας χωρίζουν γιατί όταν βγάζει ανακοινώσεις και λέει, ας πούμε για παράδειγμα, και εξομοιώνει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν με την κυβέρνηση του Μαδούρο και λέει πως θα πρέπει να παροτρυνθεί η χρήση βίας με βομβαρδισμούς στα διυλιστήρια του Ιράν αντιλαμβάνεστε ότι έχουν διαφωνίες αρχών».

Παράλληλα ξεκαθάρισε πως ο Στέφανος Κασσελάκης «δεν ξαφνιάστηκε, το γνώριζε. Ουσιαστικά έχουμε αποκοπεί εδώ και αρκετούς μήνες γιατί είχα παραιτηθεί από όλα τα «αξιώματα» του Κινήματος Δημοκρατίας. Από το Εκτελεστικό Γραφείο, από το Εθνικό Συμβούλιο και από τρεις τομείς που είχα αναλάβει. Είχα δομικές διαφορές θα έλεγα».

Όσο για το πολιτικό του μέλλον αρκέστηκε να πει πως «το πολιτικό σύστημα είναι χυλός που σημαίνει ότι ακόμη δεν έχει πάρει τη μορφή που πρέπει ενόψει των επικείμενων εκλογών. Έχει πει ο κ. Τσίπρας ότι θα κάνει κόμμα, έχει πει η κ. Καρυστιανού ότι θα κάνει κόμμα.

Εγώ είμαι της άποψης ότι οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να κουβεντιάσουν. Δεν μίλησα ποτέ με κανέναν, θα δω τι θα εξελιχθεί και αν θα συμμετάσχω στην επόμενη εκλογική περίοδο».