Αλέξης Τσίπρας για τραγωδία στη Χίο: Μας συγκλονίζει, καθολική απαίτηση να μην υπάρξει συγκάλυψη

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τη ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Χίου, που στοίχισε τη ζωή σε 15 μετανάστες. Μιλώντας για «μια ακόμη τραγωδία στο Αιγαίο», έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενο δράμα που μετατρέπει τη θάλασσα σε «τάφο για ανώνυμους απελπισμένους».

«Μας συγκλονίζει σήμερα όλους μια ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χίο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «το Αιγαίο γίνεται ξανά τάφος για ανθρώπους που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον».

Εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης καικατά του αρμόδιου υπουργού, υποστήριξε ότι αποδίδονται ευθύνες πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε έρευνας. «Ο υπουργός, γνωστός για τις ξενοφοβικές του αντιλήψεις, σπεύδει να ρίξει το σύνολο των ευθυνών στους “δολοφόνους διακινητές” πριν καν ξεκινήσει η έρευνα», σημείωσε.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε το ναυάγιο με προηγούμενα περιστατικά, κάνοντας αναφορά στην τραγωδία της Πύλου και κάνοντας λόγο για «εμπειρία διαχείρισης» και «πολιτικές συσκότισης» σε τέτοια γεγονότα.

«Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμία συγκάλυψη!», τόνισε, ζητώντας πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

