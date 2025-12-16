Αλέξης Τσίπρας: Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στην Πάτρα – Δείτε live

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του, «Ιθάκη» στην Πάτρα και αναμένεται να κάνει νέα πολιτική παρέμβαση κατά την ομιλία του.

Η εκδήλωση γίνεται σε πολυχώρο στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα. Με αφορμή το βιβλίο του, «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ασκήσει δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, για την οικονομική της πολιτική με αφορμή και την ψήφιση του Προϋπολογισμού στη Βουλή το βράδυ.

Με χειροκροτήματα και συνθήματα υποδέχτηκαν λίγο μετά τις 19:30 οι παρευρισκόμενοι τον Αλέξη Τσίπρα κατά της είσοδό του στον κατάμεστο πολυχώρο Royal, ενώ ο ίδιος με χαμόγελο, χαιρέτησε τον κόσμο.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου, μετά την πρώτη εκδήλωση στην Αθήνα και εντάσσεται σε μια σειρά κινήσεων που επαναφέρουν τον Αλέξη Τσίπρα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης αναλαμβάνει η Λίνα Μπάστα, διευθύντρια Ενημέρωσης του Ionian TV και δημοσιογράφος.

Δείτε live την εκδήλωση στην Πάτρα:

Στο πάνελ της συζήτησης, που θα εστιάσει στο ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου, συμμετέχουν οι:

Βασίλης Αϊβαλής , επικεφαλής παράταξης Δήμου Πατρέων και πρώην πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

, επικεφαλής παράταξης Δήμου Πατρέων και πρώην πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Θεώνη Κουφονικολάκου , Συνήγορος του Παιδιού και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

, Συνήγορος του Παιδιού και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Γιώργος Παππάς , πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Σιακαντάρης , συγγραφέας και διδάκτωρ Κοινωνιολογίας

, συγγραφέας και διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Αιμίλιος Χειλάκης, ηθοποιός

Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, απόντες θα είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της ψήφισης του προϋπολογισμού, απόψε το βράδυ, στη Βουλή.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να επαναλάβει, όπως και στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Αθήνα, την ανάγκη για ένα «σοκ εμπιστοσύνης» και για μια «μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών», προκειμένου «να αλλάξει πορεία η χώρα».

Στήριξη στους αγρότες ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας, που στηρίζει ανοιχτά τον αγώνα τον αγροτών, έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή των χρημάτων που οφείλει προς τους αγρότες. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης», βρέθηκε και αντιπροσωπεία αγροτών.

O κτηνοτρόφος Αποστόλης Νεμουτιάνος, με την έναρξη της εκδήλωσης ανέβηκε στο βήμα, και μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, τονίζοντας ότι συμμετέχει στα μπλόκα των αγροτών.

Κατά την τοποθέτησή του μάλιστα, καταχειροκροτήθηκε στο Royal, ενώ ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό που τους έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν.