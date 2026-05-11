Αλέξης Τσίπρας: Live η εκδήλωση για την Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής στο Χαλάνδρι

Στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι βρίσκεται αυτή την ώρα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής».

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής, ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός, η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος. Στην πραγματικότητα, η εκδήλωση αποτελεί την «πρόβα τζενεράλε» για τον νέο πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα που σύντομα θα γίνει και επίσημα πραγματικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live:

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης.