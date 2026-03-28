Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λαμία

Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Για το περιεχόμενο και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα θα τοποθετηθούν ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος, ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αθανάσιος Λουκούπουλος, η εικαστικός και εκπαιδευτικός Εύα Ρέντζου και ο νομικός Μίλτος Χατζηγιαννάκης, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της πολιτικής και κοινωνικής του σημασίας.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Σωτήρης Μπολάκης, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας το στίγμα των θέσεών του για τις προκλήσεις της επόμενης περιόδου.