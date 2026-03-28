Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λαμία

Ο πρώην πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των θέσεών του για τις προκλήσεις της επόμενης περιόδου

Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Για το περιεχόμενο και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα θα τοποθετηθούν ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος, ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αθανάσιος Λουκούπουλος, η εικαστικός και εκπαιδευτικός Εύα Ρέντζου και ο νομικός Μίλτος Χατζηγιαννάκης, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της πολιτικής και κοινωνικής του σημασίας.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Σωτήρης Μπολάκης, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας το στίγμα των θέσεών του για τις προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Γεραπετρίτης από Βεγγάζη: «Η Ελλάδα θα είναι ενεργητικά παρούσα» - Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο του ελληνικού προξενείου
Με αιχμή το νέο γενικό προξενείο,τη συνεργασία στο μεταναστευτικό και την ανάγκη οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, ο ΥΠΕΞ μίλησε για αναβαθμισμένη παρουσία της Αθήνας στην περιοχή
Γεραπετρίτης στη Βεγγάζη
Χάρης Δούκας στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Δεν θα πρέπει να συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ σε κανένα σενάριο μετά τις εκλογές
«Πρέπει να γίνουμε δύναμη αλλαγής, να πείσουμε με σοβαρότητα και τεκμηρίωση με τη γλώσσα της ανασυγκρότησης, ένα μεγάλο "ναι" σε μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος»
Δεύτερη ημέρα εργασιών του 4ου τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου του taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
