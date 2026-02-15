Αλέξης Τσίπρας: Να αγοράσει η Βουλή τις φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής

Με αφορμή τις ιστορικές φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσμένων αντιστασιακών στην Καισαριανή, ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, έτσι ώστε να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της χώρας μας.

Στην παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τονίζει την ανάγκη οι συγκεκριμένες εικόνες, με το βαρύ ιστορικό και συμβολικό τους φορτίο, να αποτελέσουν κτήμα της Βουλής και της ελληνικής πολιτείας, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη και τη θυσία των αντιστασιακών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή από τους Γερμανούς το 1944.

Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των ναζιστικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πολιτικοί κρατούμενοι, πολλοί εκ των οποίων είχαν μεταφερθεί από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου.

Αναλυτικά η επιστολή του Αλέξη Τσίπρα

«Αξιότιμο

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων,

Κύριο Νικήτα Κακλαμάνη

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2026



Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε

Θα έπεσαν προφανώς στην αντίληψή σας τα δημοσιεύματα, ότι πωλητής από το Βέλγιο έβγαλε σε δημοπρασία στο ebay φωτογραφίες, που κανείς δεν ήξερε την ύπαρξή τους και αφορούν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την 1η Μάη του 1944, και σύμφωνα με τις ενδείξεις είναι αυθεντικές.

Πρόκειται για μοναδικά ντοκουμέντα μιας περιόδου σκότους, τρόμου, αλλά και ηρωισμού του λαού μας. Οι Έλληνες πατριώτες που απεικονίζονται εκεί, τα πρόσωπα που δεν βολεύτηκαν παρά μόνο στον ήλιο και κανένας φόβος δεν τα αλλοιώνει λίγο πριν στηθούν στον τοίχο, δίνουν υπόσταση σε μια συγκλονιστική στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας.

Παίρνω λοιπόν το θάρρος να σας προτείνω, το Ίδρυμα της Βουλής να αγοράσει αυτές τις φωτογραφίες, ως φόρο τιμής στην αντίσταση και τους νεκρούς της, αλλά και ως τεκμήριο του ηρωισμού με τον οποίο ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε τη λαίλαπα της ναζιστικής κατοχής.

Πιστεύω, όπως είμαι βέβαιος κι εσείς, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, ότι οι τελευταίες στιγμές Ελλήνων πατριωτών, η απεικόνιση της τραγωδίας αλλά και του θάρρους τους, δεν πρέπει να γίνουν αντικείμενο συναλλαγής, αλλά να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Βουλής και της πατρίδας.

Με εκτίμηση

Αλέξης Τσίπρας»

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, βρέθηκαν σε άλμπουμ Γερμανού αξιωματικού, ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα με έδρα τη Μαλακάσα κατά την περίοδο της Κατοχής. Το υλικό εμφανίστηκε προς πώληση σε διαδικτυακή δημοπρασία στο eBay από Βέλγο πωλητή, χωρίς να είναι γνωστός ο φωτογράφος.

Η δημοπρασία έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της σελίδας «Greece at WWII Archives» στο Facebook, η οποία ανάρτησε τις φωτογραφίες και πυροδότησε συζήτηση τόσο για τη γνησιότητά τους όσο και για το ζήτημα της εμπορικής διακίνησης ιστορικού υλικού που συνδέεται με εγκλήματα πολέμου.