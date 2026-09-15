ΠΑΣΟΚ: Άνοιξε η μεταγραφική περίοδος μετά τη ΔΕΘ – Προ των πυλών ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ακολουθεί ο Ευάγγελος Αποστολάκης

H ΔΕΘ ήταν μόνο η αρχή. Και ενώ θα μπορούσε κανείς να αντιληφθεί τη φράση ως τη γενική στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ στο εξής, έχοντας πάρει τη δέουσα ώθηση, όπως εκτιμά, από την εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη και το διήμερο στη ΔΕΘ, η φράση αποκτά και πιο ειδικό νόημα όσον αφορά στη διεύρυνση του κόμματος.

Καθώς φαίνεται η «μεταγραφική περίοδος» για τα κόμματα μόλις ξεκίνησε, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να «καλωσορίζει» στο ΠΑΣΟΚ και επισήμως από τη Θεσσαλονίκη ακόμα, την Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, που επαναπατρίζεται στο ΠΑΣΟΚ από το οποίο προερχόταν ωστόσο και η οποία θα είναι υποψήφια στην Καστοριά, αλλά και τον Λευτέρη Αβραμάκη, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που θα βρεθεί στο «πράσινο ψηφοδέλτιο» του νομού Σερρών.

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Χθες το βράδυ, μιλώντας στην ΕΡΤ, την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε και ο ανεξάρτητος ως αυτή την ώρα βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, που υποστήριξε μάλιστα ότι το ραντεβού του με τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα «κλειδώσει» την συμφωνία μπορεί να γίνει και εντός της ημέρας ακόμα, ή αύριο.

Αμέσως μετά, κατά 99%, όπως είπε, θα ακολουθήσει η ένταξή του στην «πράσινη» ΚΟ, παρά το γεγονός, ότι -όπως ο ίδιος αποκάλυψε- είχε προσεγγιστεί και από την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, ο βουλευτής Κέρκυρας δεν είναι και αυτός που θα κλείσει την πόρτα στις «μεταγραφές» της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίθετα, βέβαιο πια, μετά και από την παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, θεωρείται ότι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα κατέβει στην Ά Πειραιά.

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Αντιστοίχως, πολλές πιθανότητες συγκεντρώνει η επιστροφή στα «πράσινα» ψηφοδέλτια και δη αυτά της Β΄ Πειραιά, όπου είναι και σήμερα βουλευτής, της Νίνας Κασιμάτη, η οποία πάντως επίσης εκκρεμεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Στο μεταξύ, ενεργό παραμένει το ενδιαφέρον για επιστροφή στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ και από την πρώην υπουργό, Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία και επιφύλαξε μία πολύ θερμή ανάρτηση στο κόμμα που την ανέδειξε σε πρώτη φάση, την ημέρα των γενεθλίων του στις 3 Σεπτέμβρη.

«Αγκάθι» βέβαια, στην περίπτωση της βουλευτή Πέλλας, παραμένει η πρόσφατη αλλαγή στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ που επιβάλει θητείες μεταξύ άλλων στους βουλευτές και ως εκ τούτου, αποκλείει από τη συμμετοχή στα «πράσινα» ψηφοδέλτια, ανθρώπων που έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια στα βουλευτικά έδρανα, μία διάταξη που οδήγησε μετά από το συνέδριο, στην παραίτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη, δεν είναι λίγα τα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να παρακαμφθεί αυτή η διάταξη, «βαφτίζοντας» την κ. Τζάκρη ως συνεργαζόμενη, παραπέμποντας στο γεγονός ότι δεν έχει συμπληρώσει 20 χρόνια ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά συνολικά κ.ο.κ.

Σκέψεις που μαζί με άλλες που σχετίζονται με την απήχησή της στη βάση του ΠΑΣΟΚ ζυγίζονται καταλλήλως προτού αποφασιστεί αν τελικά η πρώην υπουργός έχει να προσθέσει ή να αφαιρέσει από το κόμμα, στην περίπτωση που επανενταχθεί σε αυτό.