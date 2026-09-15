Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Υπάρχει κρατική ευθύνη, οι δύο γιατροί ήταν κανονικοί απατεώνες

«Όταν πήγαιναν οι γιατροί του ΙΣΑ, η γιατρός έβγαζε το μηχάνημα έξω με ροδάκια. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες»
Αδωνις Γεωργιαδης
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
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«Κανονικούς απατεώνες» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τους δύο γιατρούς του Κολωνακίου που έχουν συλληφθεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχτηκε ότι υπάρχει «κρατική ευθύνη» στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν νωρίτερα τους δύο γιατρούς, οι οποίοι κατάφερναν να ξεγελούν τον Ιατρικό Σύλλογο όποτε τους έκανε έλεγχο.

«Μια οικογένεια έχασε το παιδί της και στο συγκεκριμένο γεγονός, ναι, υπάρχει και κρατική ευθύνη, υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες, ενδεχομένως και άλλους», τόνισε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, για τη συγγνώμη που ζήτησε από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Θέλαμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες αλλά το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος, που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα, τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γιατρός όταν έβλεπε στην κάμερα τους γιατρούς που έρχονταν για έλεγχο, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι, κατέβαζε τις κουρτίνες και έλεγε “εγώ παιδιά, δεν έχω τίποτα, κάτι λέμε στο διαδίκτυο για να περνάει η ώρα και να μπει κανένας πελάτης” και έφευγαν οι γιατροί, αυτό είναι άλλο θέμα», σχολίασε.

«Όταν πάει δηλαδή η εφορία στο μαγαζί και δεν βρίσκει τη φοροδιαφυγή, κυνηγάμε την εφορία γιατί δεν το βρήκε; Όταν πήγαιναν οι γιατροί του ΙΣΑ, η γιατρός έβγαζε το μηχάνημα έξω με ροδάκια. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

«Ο έλεγχος των γιατρών του ΙΣΑ δεν έχει μεγάλη δικαστική αρμοδιότητα, δεν είναι οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι ελεγκτές. Ο σοβαρότερος ελεγκτικός μηχανισμός είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που έχει απορροφήσει το παλαιό Σώμα Επιθεωρητών Υγείας», σημείωσε.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για την ένταξη του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: «Το ΣΕΥΠ καταργήθηκε το 2019, όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη, θα πω μόνο αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά από την αρχή. Δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανίδρυση του ΣΕΥΠ που είναι πιο εστιασμένο στην υγεία».

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