Πολιτική

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για Ηλία Κασιδιάρη: «Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πολιτευτεί, θα το κρίνουν οι δικαστές»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την απόδραση του Αλκέτ Ριζάι είπε πως «εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη»
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (15.09.2026) στον ΣΚΑΪ και μίλησε για τον αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, την απόδραση του Αλκέτ Ριζάι αλλά και το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν επιφυλακτικός. «Δεν το ξέρω αν θα μπορέσει να πολιτευτεί. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, το ζήτημα θα κριθεί «με βάση και τους ισχύοντες νόμους», ενώ σημείωσε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς «τι προβλέπει ο νόμος αυτός του Μάκη Βορίδη του 2023» και, ως εκ τούτου, δεν θέλησε να πάρει θέση για το εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την πολιτική του κάθοδο. «Υπάρχει στροφή προς τη βία και την ακροδεξιά»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στην πολιτική απήχηση που μπορεί να έχει ένας σχηματισμός στον οποίο θα συμμετείχε ο Ηλίας Κασιδιάρης Μιλώντας για τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα, όπου εκλέγεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Σπαρτιάτες είχαν λάβει περίπου 5%, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, «δεν ήταν πουθενά παρόντες» και «δεν έκαναν ούτε μία ομιλία».

«Άρα, εδώ η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά», υποστήριξε. Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνέκρινε την κατάσταση με την άνοδο του AfD στη Γερμανία, σημειώνοντας ότι αρχικά τα κοινοβουλευτικά κόμματα και μέρος του Τύπου αντιμετώπιζαν το κόμμα ως «τοξικό», ενώ στη συνέχεια, όπως είπε, διαπιστώθηκε η σημαντική διείσδυσή του στην κοινωνία. «Δεν φοβάμαι. Απλώς λέω ότι υπάρχουν. Δεν τα φοβάμαι. Ούτε έρχονται. Είναι εδώ. Και είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο εκφράζεται», ανέφερε.

Τι είπε για την υπόθεση Μαζωνάκη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στην υπόθεση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Αυτού του είδους οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες όπως αυτών των γιατρών δεν υπάγονται καθόλου στην αστυνομία. Είναι αρμοδιότητες του υπουργείου Υγείας», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να υπήρχε εταιρεία που προμήθευε μηχανήματα, αλλά και για τις σχέσεις με άλλο χώρο και φαρμακείο που φέρεται να συναλλάσσονταν με τους γιατρούς, ο υπουργός απάντησε: «Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν να υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, ερευνώνται, στο πλαίσιο της ανάκρισης που ήδη διεξάγεται, και με την αναβάθμιση της κατηγορίας που έγινε».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έθεσε, παράλληλα, το ζήτημα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αναφερόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες που συνδέονται με την εμφάνιση, την προσωπική υγεία και τη μακροβιότητα.

«Υπάρχει ένα συνολικότερο ζήτημα τα τελευταία χρόνια με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι, οι πολίτες, για την προσωπική τους εμφάνιση, την προσωπική τους υγεία, την ιατρική και όλα αυτά», σημείωσε.

Για την απόδραση του Αλκέτ Ριζάι

Για την υπόθεση του Αλκέτ Ριζάι και στα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από τη μη επιστροφή του στις φυλακές ο υπουργός χαρακτήρισε «εξαιρετικά περίεργο» αυτό που συνέβη, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και πως εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρξε βοήθεια εκ των έσω, ένα σενάριο που επίσης βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο Αλκέτ Ριζάι είχε λάβει άδεια από τις φυλακές, ωστόσο δεν επέστρεψε στο σωφρονιστικό κατάστημα χθες Δευτέρα (14.09.2026), όπως ήταν υποχρεωμένος και θεωρείται δραπέτης. Ο βαρυποινίτης φέρεται να ενεπλάκη τα ξημερώματα της Κυριακής σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο. Μετά το περιστατικό τα ίχνη του χάθηκαν και έκτοτε αναζητείται.

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