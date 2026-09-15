Ηλίας Κασιδιάρης: Τι απαντά η κυβέρνηση στα σχέδια για επάνοδο στην πολιτική σκηνή: Τα «αγκάθια» για την κάθοδό του στις εκλογές

Πολλές συζητήσεις στον πολιτικό αλλά και στον νομικό κόσμο προκαλεί η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, σήμερα (15.09.2026) δεδομένου ότι, όπως έχει προαναγγείλει, σχεδιάζει την κάθοδο του στις επερχόμενες εκλογές.

Όπως δήλωσε η συνήγορος του, ο Ηλίας Κασιδιάρης -ο οποίος εξέτισε ποινή πολυετούς κάθειρξης με την κατηγορία της διεύθυνσης της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή- με το… «καλησπέρα» σας, θα προχωρήσει σε συνέντευξη Τύπου, όπου θα «ανοίξει τα χαρτιά του» για τα πολιτικά του βήματα.

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Είτε με το κόμμα «Έλληνες», είτε με νέο κόμμα, ο Ηλίας Κασιδιάρης επιδιώκει την επάνοδο του στο πολιτικό σκηνικό. Μπορεί όμως να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής, είτε σε υπάρχοντα κομματικό σχηματισμό, είτε σε νέο κόμμα, ή ακόμη – ακόμη ως μεμονωμένος υποψήφιος;

Πώς βλέπει το Μέγαρο Μαξίμου τα σχέδια Κασιδιάρη

Στο Μαξίμου, όπως προκύπτει από δηλώσεις στελεχών, δεν υπάρχει ανησυχία, καθώς, όπως σημειώνουν, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους εκλογικούς σχεδιασμούς που έφερε η κυβέρνηση το 2023 -μετά τις αποκαλύψεις ότι η πραγματική ηγεσία του κόμματος των «Σπαρτιατών» ασκούταν από τον φυλακισμένο Ηλία Κασιδιάρη- βάζει «αγκάθια» στα σχέδια του.

«Το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι επαρκές. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια άλλη παρέμβαση», δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος (Skai), παραπέμποντας και σε έγκριτους καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου, οι οποίοι έχουν αρθρογραφήσει σχετικά.

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«Πόρτα» στα σχέδια Κασιδιάρη από τον εκλογικό νόμο

Σύμφωνα λοιπόν, με έγκριτους συνταγματολόγους, δεδομένου ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικασθεί τελεσίδικα και για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, εάν κατέλθει υποψήφιος βουλευτής οποιουδήποτε κόμματος, τότε το κόμμα αυτό δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει νομίμως στις εκλογές.

Κι αυτό γιατί, στον προληπτικό έλεγχο που θα κάνει το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, θα το αποκλείσει, όπως είχε γίνει στις βουλευτικές εκλογές του 2023 με το «Εθνικό Κόμμα Ελληνες» και στις ευρωεκλογές του 2024 με το κόμμα «Σπαρτιάτες».

Με αυτά τα δεδομένα ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής σε οποιοδήποτε κόμμα, είτε είναι αρχηγός ή εν τοις πράγμασι αρχηγός.

Ωστόσο, θα μπορεί να κατέλθει στις εκλογές υποψήφιος ως ανεξάρτητος – μεμονωμένος βουλευτής σε μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια (πιθανότητα στην Α’ Αθηνών), καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η κατάθεση εκλογικών συνδυασμών. Όμως, η είσοδος του στη Βουλή θεωρείται απίθανη καθώς θα πρέπει να λάβει ποσοστό άνω του 3%.

Το οξύμωρο

«Το θέμα δεν είναι αν θα κατέβει ο Ηλίας Κασιδιάρης ή όχι στις εκλογές, αλλά να δούμε τους λόγους. Είναι και οξύμωρο ένας άνθρωπος ο οποίος μισεί τον κοινοβουλευτισμό να προσπαθεί να εκλεγεί στη Βουλή» δήλωσε δεικτικά ο Θ. Λιβάνιος, σημειώνοντας ότι, όπως προβλέπει ο νόμος, η απόφαση για το αν κάποιος πληροί ή όχι τα κριτήρια για να μετάσχει στις εκλογές δεν λαμβάνεται από την κυβέρνηση ή τη Βουλή, αλλά από τον Άρειο Πάγο.

«Θα καταθέσουν τα κόμματα που θέλουν να συμμετάσχουν και από εκεί και πέρα ο Άρειος Πάγος θα αξιολογήσει τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών.