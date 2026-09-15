ΕΛΑΣ: Ανοίγει η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης – Ξεκινά το crowdfunding με «λίγα από πολλούς»  

Με ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα μοντέλο οικονομικής αυτονομίας, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να σπάσει τους δεσμούς με το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα και τα μεγάλα συμφέροντα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ανοίγει η ψηφιακή πλατφόρμα ενίσχυσης και ξεκινά η μεγάλη εξόρμηση προς τους πολίτες, με το στοίχημα της απόλυτης διαφάνειας να κρίνει την επόμενη μέρα του νέου φορέα.

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή με την ίδρυση της ΕΛΑΣ δεν συνοδεύεται μόνο από μια νέα ιδεολογική πλατφόρμα, αλλά και από μια ριζική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν, οργανώνονται και χρηματοδοτούνται τα κόμματα στην Ελλάδα. Όπως ξεκαθαρίστηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο νέος φορέας φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο αμιγώς «ψηφιακό και συμμετοχικό» κόμμα της χώρας.

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Το επόμενο, καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιείται άμεσα καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει η επίσημη καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης, παράλληλα με το άνοιγμα της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας και της εφαρμογής (application) για κινητά τηλέφωνα.

Το στοίχημα της οικονομικής ανεξαρτησίας

Για το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, το ζήτημα των οικονομικών δεν αποτελεί μια απλή διαχειριστική εκκρεμότητα, αλλά τον πυρήνα της πολιτικής του ταυτότητας. Σε μια περίοδο που η συζήτηση για τα υπέρογκα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παραμένει ανοιχτή και προκαλεί την κοινωνική δυσαρέσκεια, η ΕΛΑΣ επιλέγει συνειδητά να μην ακολουθήσει την πεπατημένη.

«Δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν μας κρατάει κανείς», είναι το σύνθημα που εκπέμπεται από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

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Η επιλογή του crowdfunding (μικροχρηματοδότηση από τους πολίτες) ως κύριου πυλώνα εσόδων αποτελεί μια συνειδητή προσπάθεια να κοπούν οι γέφυρες με το τραπεζικό σύστημα και τις παραδοσιακές μορφές δανεισμού. Με τον τρόπο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να αποδείξει ότι η πολιτική δράση μπορεί να χρηματοδοτηθεί «από τα κάτω», διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις του κόμματος θα λαμβάνονται με γνώμονα αποκλειστικά τα συμφέροντα της κοινωνικής του βάσης και όχι των μεγάλων χρηματοδοτών.

Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα

Η πλατφόρμα που τίθεται σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες δεν θα είναι ένας απλός ιστότοπος συγκέντρωσης χρημάτων, αλλά ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα. Μέσω της ειδικής εφαρμογής που θα είναι διαθέσιμη για smartphones, οι υποστηρικτές και τα μέλη του κόμματος θα μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά, επιλέγοντας είτε εφάπαξ ποσά είτε μικρές, μηνιαίες συνδρομές.

Το στοιχείο, ωστόσο, που αναμένεται να προκαλέσει τη μεγαλύτερη αίσθηση και ίσως να πιέσει και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα προς την ίδια κατεύθυνση, είναι η δέσμευση για «on-demand» διαφάνεια. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει μια ανοιχτή ψηφιακή βιτρίνα, όπου σε πραγματικό χρόνο (live) θα εμφανίζονται τα συνολικά έσοδα από τις δωρεές των πολιτών, καθώς και η αναλυτική κατανομή των δαπανών του κόμματος.

Οποιοσδήποτε πολίτης, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλος της ΕΛΑΣ ή όχι, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει πού πηγαίνει και το τελευταίο ευρώ, από τα έξοδα των περιοδειών και των εκδηλώσεων, μέχρι τη λειτουργία των γραφείων και τις αμοιβές των τεχνικών συμβούλων.

Η καμπάνια και η κινητοποίηση της βάσης

Η καμπάνια που ξεκινά εντός των επόμενων 24ώρων έχει σχεδιαστεί με όρους σύγχρονου ψηφιακού μάρκετινγκ, αλλά με έντονο πολιτικό περιεχόμενο. Κεντρικός στόχος είναι η μαζική κινητοποίηση των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται στον ευρύτερο προοδευτικό και αριστερό χώρο, αλλά και εκείνων που νιώθουν απογοητευμένοι από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό.

Παράλληλα, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα θέλει να καταστήσει σαφές ότι ο πολίτης που συνεισφέρει ακόμη και το ελάχιστο ποσό δεν είναι ένας απλός δωρητής, αλλά ένας ισότιμος μέτοχος σε μια συλλογική προσπάθεια. Η ίδια πλατφόρμα, άλλωστε, χρησιμοποιείται ήδη για την ψηφιακή υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης, τις εγγραφές μελών και τις εσωκομματικές διαβουλεύσεις, συνδέοντας άρρηκτα την οικονομική συμμετοχή με την πολιτική παρέμβαση.

Οι πολιτικοί κίνδυνοι και οι προκλήσεις

Παρά τον ενθουσιασμό που επικρατεί στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, έμπειροι πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το εγχείρημα ενέχει σημαντικά ρίσκα. Το πρώτο μεγάλο ερώτημα αφορά τη βιωσιμότητα. Μπορεί ένα κόμμα εξουσίας, με απαιτήσεις πανελλαδικής οργανωτικής δομής, να συντηρηθεί αποκλειστικά από τον «οβολό» των υποστηρικτών του, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπου η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά παραμένει έντονη;

Η δεύτερη πρόκληση αφορά τη θεσμική θωράκιση της διαδικασίας. Το κόμμα θα πρέπει να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των συναλλαγών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δωρητών, αλλά και τη συμμόρφωση με την αυστηρή ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή κατηγορίες από τους πολιτικούς του αντιπάλους για «ανώνυμο χρήμα».

Η επόμενη μέρα

Η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα αυτής της εβδομάδας θα αποτελέσει το πρώτο crash test για την πραγματική δυναμική της ΕΛΑΣ στην κοινωνία.

Αν το πείραμα του crowdfunding πετύχει, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα έχει εξασφαλίσει μόνο τους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη του κόμματός του, αλλά θα έχει κερδίσει και ένα ισχυρό ηθικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει χωρίς «γραμμάτια» στις τράπεζες και στο παλιό κατεστημένο.

Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πλατφόρμας έχει ήδη ξεκινήσει και τα βλέμματα όλων των είναι στραμμένα στην οθόνη.