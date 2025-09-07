Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: «Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία» – Το καυστικό σχόλιο για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

«Το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα προέρχεται από έμμεσους φόρους που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα στρώματα»
Αλέξης Τσίπρας
Με νέα ανάρτησή του από τα όσα είχε πει κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο του Economist το βράδυ της Πέμπτης, ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζει τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Όπως τονίζεται στην ανάρτηση στο Facebook με απόσπασμα από την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι με τα όσα ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιστρέψει ένα μέρος από το «τερατώδες», όπως το χαρακτηρίζει πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Και επισημαίνει πως κύρια πηγή της «μεγάλης και συστηματικής», όπως την χαρακτηρίζει, υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Φόροι, που όπως σημειώνει, ο πρώην πρωθυπουργός, επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του με απόσπασμα όσων δήλωσε στο συνέδριο του Economist ο Αλέξης Τσίπρας.  

 

«Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω, ωστόσο, την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί. Από την ομιλία στο 5ο Συνέδριο “Thessaloniki Metropolitan Summit”, που διοργάνωσε ο Economist.

