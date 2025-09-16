Αλέξης Τσίπρας: Προτεραιότητα το βιβλίο με αιχμές κατά πάντων – Τι περιμένει για την δημιουργία νέου κόμματος

Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να ασχολείται μόνο με το βιβλίο του την συγκεκριμένη στιγμή, κάνοντας καθημερινές παρεμβάσεις με αναρτήσεις από ομιλίες τους φαίνεται ότι δεν αρκεί για κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς τα οποία ζουν με το άγχος και την αγωνία της δημιουργίας του νέου κόμματος.

Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας θα επιλέξει εκείνος τον χρόνο που θα κάνει τις κινήσεις του μέχρι τα Χριστούγεννα ωστόσο δεν πρόκειται να γίνει κάτι θεαματικό αφού μοναδικό του μέλημα είναι η ολοκλήρωση του βιβλίου του με αιχμές κατα πάντων.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει με συγκεκριμένα γεγονότα ενώ δεν έχει ωραιοποιήσει καμία από τις καταστάσεις που έζησε. Περιγράφει δε τον ρόλο κάποιων συντρόφων του με μεγάλη ακρίβεια αφήνοντας να φανεί το στίγμα που άφησαν οι παρεμβάσεις τους.

Είναι δηλαδή ένα βιβλίο με γωνίες, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δε θέλει να χαριστεί σε κανέναν και για τίποτα. Αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Το εάν και πότε θα προχωρήσει στην δημιουργία νέου πολιτικού φορέα προφανώς έχει να κάνει με τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος αφού εκτιμήσει την κατάσταση και προφανώς τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας θα κάνει τα επόμενα βήματα του.

Την ίδια στιγμή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τις Νέας Αριστερας εμφανίζονται να διαμηνύουν με κάθε τρόπο προς όλες τις πλευρές ότι η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα βοηθήσει κανέναν.

Η Κουμουνδούρου επιχειρεί χωρίς να αντιπαρατεθεί με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να βάλει δημόσια τον προβληματισμό της θέλοντας με αυτό τον τρόπο να θέσει και τα όρια της . Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν επιθυμεί να σηκώσει τους τόνους δημιουργώντας μόνος του πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ και απλώς περιμένει τις εξελίξεις. Άλλωστε από το βήμα της ΔΕΘ έστειλε το μήνυμα ότι ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα που δεν θα περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ και δε θα στοχεύει στις συνεργασίες, θα επιφέρει κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, άρα αποδυνάμωση των κομμάτων της αριστεράς και κεντροαριστεράς.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι άλλωστε που υποστηρίζουν ότι η δημιουργία ενός νέου κόμματος θα φέρει μοιραία την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ καθώς αυτό που έχει γίνει αντιληπτό είναι ότι από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού δεν υπάρχει πρόθεση να ενταχθούν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο εγχείρημα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης όταν ρωτήθηκε για το κόμμα Τσίπρα κινήθηκε στην γραμμή «δεν απαντώ σε υποθέσεις». Παρέπεμψε στα όσα δήλωσε στη Le Monde ο Αλέξης Τσίπρας, ότι «ασχολείται με την συγγραφή του βιβλίου του και δεν σκέφτεται κάτι άλλο προς το παρόν». Από την άλλη, εμμέσως αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατακερματισμού» για τον οποίο μίλησε ο Φάμελλος, λέγοντας ότι υπάρχει ανησυχία για το γεγονός ότι η κυβέρνηση ακόμα και σε μια κατάσταση φθοράς διατηρεί διπλάσια απόσταση από το δεύτερο και τρίτο κόμμα και αυτό πρέπει να απαντηθεί, όπερ μεθερμηνευόμενον πρέπει να προχωρήσουν μέσα στο φθινόπωρο οι συνεργασίες.

Από την πλευρά του ο Αλέξης Χαρίτσης ασκεί κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για απομάκρυνση από την αριστερά και στροφή στο κέντρο με «θολές» διαχειριστικές λύσεις.

Σε συνέντευξη του έδειξε να μην τον ενδιαφέρει το εγχείρημα Τσίπρα, ωστόσο εμφανίστηκε ακόμη πιο αιχμηρός απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια, δημιουργίας κόμματος «Δεν έχει νόημα να συζητάμε για μία εναλλακτική που δεν θα είναι εναλλακτική. Δεν μας ενδιαφέρει μία λογική τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι». Το να φύγει ο Μητσοτάκης για να παραμείνει η πολιτική του για να παραμείνει μια παραπλήσια πολιτική απλώς με κάποιον άλλο κάποιος ο οποίος θα ικανοποιήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες για να γίνει πρωθυπουργός, δεν λέει απολύτως τίποτα». Στο ερώτημα αν με το τελευταίο εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα, διευκρίνισε ότι εννοεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις αλλά είναι σαφές πως η αιχμή απευθυνόταν και στον Αλέξη Τσίπρα.