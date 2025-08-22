Συμβαίνει τώρα:
Αλέξης Τσίπρας: Το «καρφί» του δημάρχου Κυθήρων για τον πρώην πρωθυπουργό – «Τσάμπα στέλνω στο email του αιτήματα του δήμου»

Το αιχμηρό σχόλιο του Ευστράτιου Χαρχαλάκη για τη φράση του πρώην πρωθυπουργού ότι του λείπει η ενεργός πολιτική
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας / Eurokinissi φωτογραφία αρχείου

Με αιχμηρή διάθεση σχολιάζει ο δήμαρχος Κυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης, τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde».

Με ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος Κυθήρων στέκεται στη φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους.

«Μέχρι σήμερα γνώριζα ότι είναι εν ενεργεία βουλευτής της εκλογικής μας περιφέρειας Α’ Πειραιά και Νήσων. Τι πιο ενεργός πολιτική από αυτό;», επισημαίνει αρχικά ο δήμαρχος.

«Λέτε τόσους μήνες να στέλνω τσάμπα όλα τα αιτήματα του Δήμου στο email του;», γράφει.

Ανάρτηση του δημάρχου Κυθήρων
Η «αιχμηρή» ανάρτηση του δημάρχου Κυθήρων για τον πρώην πρωθυπουργό
Η ανάρτηση του δημάρχου Κυθήρων
Οι βουλευτές Α΄Πειραιώς

Η παρέμβαση του δημάρχου έρχεται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Κύθηρα στα τέλη Ιουλίου και έκαψε εκτεταμένες εκτάσεις του νησιού.

