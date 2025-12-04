Αλέξης Τσίπρας – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναντήθηκαν τυχαία σε γνωστό wine bar και δεν αντάλλαξαν κουβέντα

Μία ενδιαφέρουσα αποκάλυψη έγινε σήμερα (4/12/2025) στο πλατό της εκπομπής Buongiorno από την Φαίη Σκορδά η οποία μοιράστηκε πληροφορίες ότι ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε τυχαία με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη», σε ένα μαγαζί. Αυτοί φαίνεται να μην επικοινώνησαν, ούτε καν χαιρετήθηκαν.

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε το βράδυ της Τετάρτης (3/12) στο θέατρο Παλλάς, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών». Αυτός για να το γιορτάσει πήγε μετά σε ένα μαγαζί με τους δικούς του ανθρώπους, όπου πέτυχε και την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Φαίη Σκορδά μέσω της εκπομπής της «Buongiorno» αποκάλυψε το γεγονός, πως ο πρώην πρωθυπουργός μετά την παρουσίαση βρέθηκε σε γνωστό wine bar στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο «By the glass», ένα στέκι που επιλέγουν πολλοί πολιτικοί, βουλευτές και υπουργοί και στο ίδιο μαγαζί βρισκόταν και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δυο τους δεν χαιρετήθηκαν, ούτε αντάλλαξαν κουβέντα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Φαίη Σκορδά: «Μετά την παρουσίαση του βιβλίου ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο κέντρο, σε ένα μαγαζί από το οποίο πέρασα και εγώ. Εκεί καθόταν σε ένα τραπέζι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και μπαίνει μέσα ο Τσίπρας αλλά, από ό,τι έμαθα, δεν ήρθαν κοντά και δεν μίλησε ο ένας στον άλλο. Ήταν τυχαία συνάντηση. Εκείνη δεν ήταν με τον Διαμαντή Καραναστάση, ήταν με έναν συνεργάτη της».