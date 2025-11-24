Αλέξης Χαρίτσης για Αλέξη Τσίπρα και «Ιθάκη»: Η περιγραφή για την πρότασή του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβής

«Ήταν μια εξέλιξη που με προβλημάτισε και με βασάνισε», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στον «Real FM» σήμερα Δευτέρα (24.11.25) για την αναφορά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη». Όπως γράφει ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε στον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Χαρακτηρίζοντας ακριβή την περιγραφή του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του, ο Αλέξης Χαρίτσης εξήγησε πως «θεώρησα ότι σε εκείνες τις συνθήκες χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προετοιμασία, πολιτική και προσωπική, δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί ακριβώς η ενότητα και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος».

Και συνέχισε: «Δεν μπορούμε όμως να κρίνουμε τις τότε αποφάσεις με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς περιέγραψε τη μεγάλη εικόνα που επικρατεί στην Ευρώπη και την Ελλάδα λέγοντας ότι «έχουν έρθει τα πάνω-κάτω».

«Βλέπουμε την απειλή του πολέμου να κρέμεται πάνω από την Ευρώπη. Βλέπουμε κατάσταση στρατιωτικοποίησης ολόκληρης της Ευρώπης. Βλέπουμε να υποχωρούν οι στόχοι για την κλιματική κρίση», υπογράμμισε.

Ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε σε ξεκάθαρες τοποθετήσεις απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα: «Δεν αρκεί μια λογική μέσου όρου ή μια στροφή προς το κέντρο. Σήμερα χρειάζονται καθαρές, ξεκάθαρες θέσεις απέναντι σε μια κοινωνία που ασφυκτιά».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι η πολιτική της «ουδετερότητας» δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες:

«Η πίεση είναι τεράστια: στεγαστικό, ακρίβεια, ενέργεια. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με λογικές ‘να τα έχω καλά με όλους’. Χρειάζονται ρήξεις. Ένα πρόγραμμα και ρεαλιστικό και ριζοσπαστικό».

Ο κ. Χαρίτσης μίλησε επίσης για το στρατηγικό σχέδιο της Νέας Αριστεράς:

«Ο στόχος είναι η διαμόρφωση ενός μεγάλου, πλατιού μετώπου: από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη ριζοσπαστική Αριστερά. Χρειάζεται συνεργασία και σοβαρή προγραμματική συζήτηση όλων αυτών των δυνάμεων. Η Νέα Δημοκρατία επ’ ουδενί πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία».

Όσον αφορά, τέλος, τη δίκη για τις υποκλοπές, ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι υπήρξε μάρτυρας που είπε ότι βουλευτές της ΝΔ του είχαν δώσει από πριν τις ερωτήσεις της Εξεταστικής. «Πλήρης κατάλυση κάθε έννοιας σεβασμού του κοινοβουλευτισμού», σχολίασε και και προανήγγειλε ότι αύριο θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στον Πρόεδρο της Βουλής.