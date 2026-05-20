Βουλή: Παρών ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Το παρών στην προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη (20.5.26) ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, θα δώσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σήμερα Τετάρτη (20.5.26).

Η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ ξεκίνησε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής θα είναι παρών, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, και ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Η συνεδρίαση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι οι συζητήσεις για την δραστηριότητα της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο και μετά τη λήξη της θητείας τους.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τα κόμματα κωλύονται να κάνουν μετά τις δικές τους αξιολογικές δηλώσεις και ανακοινώσεις.

Το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος όμως δεν πρόκειται να προσέλθει και θα καταθέσει υπόμνημα εξηγώντας τους λόγους της απουσίας του.

Η συνεδρίαση αυτή δεν είναι δημόσια οπότε εκεί αναμένεται το θερμόμετρο να χτυπήσει κόκκινο κάτι που ήδη ξεκίνησε χθες από την Ολομέλεια με τη φραστική αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τον βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργο Λαμπρούλη.

Το υπόμνημα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Η κλήση μου “δεν συμβαδίζει με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εκουσίων” σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Συντάγματος και της απόφασης 1/2011 της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του ΑΠ, αναφέρει στο τετρασέλιδο υπόμνημα που απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εξηγώντας του λόγους για τους οποίους δεν θα προσέλθει στην Βουλή και στην αρμόδια Επιτροπή.

Ο κ. Τζαβέλλας επισυνάπτει μάλιστα και τα Πρακτικά της Απόφασης 1/2011 της Ολομελείας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός τονίζει ότι “η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση την ηγεσία των δικαστηρίων ” όμως ” για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας” και όχι επί υποθέσεων καθώς και ότι “η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της Δικαιοσύνης προς ακρόαση , ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική” και “αυτό προκύπτει όχι μόνο από την Απόφαση της Ολομέλειας του ΑΠ αλλά και τον από τον ίδιο τον Κανονισμό της Βουλής.

