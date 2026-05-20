Πολιτική

Βουλή: Παρών ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Στην ακρόαση του Θεμιστοκλή Δεμίρη για την υπόθεση των υποκλοπών θα είναι παρών και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος
Νίκος Ανδρουλάκης
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το παρών στην προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη (20.5.26) ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, θα δώσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σήμερα Τετάρτη (20.5.26).

Η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ ξεκίνησε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής θα είναι παρών, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, και ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος

Η συνεδρίαση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι οι συζητήσεις για την  δραστηριότητα της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο και μετά τη λήξη της θητείας τους.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τα κόμματα κωλύονται να κάνουν μετά τις δικές τους αξιολογικές  δηλώσεις και ανακοινώσεις.

Το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος όμως δεν πρόκειται να προσέλθει και θα καταθέσει υπόμνημα εξηγώντας τους λόγους της απουσίας του.

Η συνεδρίαση αυτή δεν είναι δημόσια οπότε εκεί αναμένεται το θερμόμετρο να χτυπήσει κόκκινο κάτι που ήδη ξεκίνησε χθες από την Ολομέλεια με τη φραστική αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τον βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργο Λαμπρούλη

Το υπόμνημα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Η κλήση μου “δεν συμβαδίζει με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εκουσίων” σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Συντάγματος και της απόφασης  1/2011 της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του ΑΠ, αναφέρει στο τετρασέλιδο υπόμνημα που απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας  στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εξηγώντας του λόγους για τους οποίους δεν θα προσέλθει στην Βουλή και στην αρμόδια Επιτροπή. 

Ο κ. Τζαβέλλας επισυνάπτει μάλιστα και τα Πρακτικά της Απόφασης 1/2011 της Ολομελείας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός τονίζει  ότι “η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση  την ηγεσία των δικαστηρίων ” όμως ” για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας” και όχι επί υποθέσεων καθώς και ότι “η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της Δικαιοσύνης προς ακρόαση , ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική” και “αυτό προκύπτει  όχι μόνο από την Απόφαση της Ολομέλειας του ΑΠ αλλά και τον από τον ίδιο τον Κανονισμό της Βουλής.

Δείτε ΕΔΩ το υπόμνημα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
291
126
113
104
100
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης σε Κωνσταντίνο Τασούλα: Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, παραμένουμε προσηλωμένοι στο κυβερνητικό πρόγραμμα
«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση» τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Κόμμα Καρυστιανού: Δεν κάνουμε face control ούτε μπορούμε να ελέγξουμε όσους μας πλησιάζουν – Ραντεβού στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης
Το Κίνημα των Πολιτών συγκροτείται για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πολίτες - Οι στόχοι του θα ανακοινωθούν στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή του στις 21 Μαΐου στο "Ολύμπιον" της Θεσσαλονίκης στις 18:30
Κόμμα Καρυστιανού: Δεν κάνουμε face control ούτε μπορούμε να ελέγξουμε όσους μας πλησιάζουν – Ραντεβού στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης
Ανδρουλάκης σε Δεμίρη: Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές, να προσφύγω νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλίτευσε την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ο οποίος έστειλε υπόμνημα στην Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής
Νίκος Ανδρουλάκης
Ο φόβος της πόλωσης και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε ΝΔ και Τσίπρα – Προγραμματικές θέσεις αντί προσωπολατρίας
«Φοβούνται» ότι η κυβέρνηση βολεύεται σε μία επιστροφή της συζήτησης πίσω στο 2015, για αυτό και ευνοεί την επάνοδο Τσίπρα, ώστε να αποτελέσει το απαραίτητο για το Μέγαρο Μαξίμου «φόβητρο» ενόψει εκλογών
Νίκος Ανδρουλάκης
Το Μαξίμου «διαβάζει» τις νέες πολιτικές κινήσεις: Η στρατηγική της ΝΔ απέναντι σε Τσίπρα, Καρυστιανού και αναποφάσιστους
Το βλέμμα της ΝΔ είναι στραμμένο στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους που μετακινήθηκαν στη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων και τους οποίους επιδιώκει να… «επαναπατρίσει»
Μαξίμου
«Βολές» κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από Τούρκο αντιναύαρχο, εκ των «αρχιτεκτόνων» της «Γαλάζιας Πατρίδας»
«Στην Καππαδοκία βρίσκεται ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού» είχε αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε δική του ανάρτηση, μετά την επίσκεψή του στην περιοχή
Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo