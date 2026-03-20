Αλέξης Χαρίτσης: Παραιτείται την Τρίτη από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Την Τρίτη 24/03/26 αναμένεται όπως όλα δείχνουν ότι θα υποβάλλει την παραίτησή του από την Προεδρία της Νέας Αριστεράς και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ο Αλέξης Χαρίτσης αναμένεται να παραιτηθεί στο πολιτικό συμβούλιο της Νέας Αριστεράς αλλά σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα παραμείνει βουλευτής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα ηνία του κόμματος θα αναλάβει εφόσον παραιτηθεί ο κ. Χαρίτσης, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ενώ επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναμένεται να αναλάβει είτε η Σία Αναγνωστοπούλου, είτε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.