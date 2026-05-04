Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,8 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Περιορισμένη δυναμική για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Κυρίαρχο αίτημα η σταθερότητα, η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ επικρατεί σκεπτικισμός για τα οικονομικά μέτρα
Καθαρό προβάδισμα έως και 16,8 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά με εμφανή κάμψη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που διενεργήθηκε από τις 27 έως τις 30 Απριλίου 2026 για λογαριασμό του Action24. Την ίδια ώρα, το υψηλό ποσοστό του «κανένας» και η συγκρατημένη διάθεση απέναντι σε νέα πολιτικά εγχειρήματα αποτυπώνουν μια περίοδο πολιτικής κόπωσης, χωρίς σαφή εναλλακτική πρόταση εξουσίας, ενώ κυριαρχεί το αίτημα για πολιτική σταθερότητα.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταγράφεται στο 31,2%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 14,4%. Έπονται η Ελληνική Λύση με 9,4%, το ΚΚΕ με 7,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 4,3%. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll, χαμηλότερα κινούνται η Νίκη (1,7%), το ΜέΡΑ25 (2,8%), η Νέα Αριστερά (1,0%), οι Σπαρτιάτες (1,1%) και οι Δημοκράτες (1,1%), με το «άλλο» να συγκεντρώνει 12,6%.

Δημοσκόπηση Opinion Poll για λογαριασμό του Action24
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει 25,5% έναντι 11,7% του ΠΑΣΟΚ, με την Ελληνική Λύση στο 7,7%, το ΚΚΕ στο 6,3% και την Πλεύση στο 6,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 3,5%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 18,4%, ποσοστό που διατηρεί υψηλό βαθμό ρευστότητας.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 28,9%, ωστόσο το «κανένας» ακολουθεί με 23,4%, στοιχείο ενδεικτικό της αποστασιοποίησης σημαντικού τμήματος της κοινής γνώμης. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 9,9%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 5,8% και η Μαρία Καρυστιανού 5,1%.

Η πλειονότητα των πολιτών (39,3%) προκρίνει τη διεξαγωγή εκλογών την άνοιξη του 2027, έναντι 28,4% που ζητούν άμεση προσφυγή στις κάλπες και 24,6% που τοποθετούν τον χρονικό ορίζοντα στο φθινόπωρο. Το εύρημα συνδέεται με την κυριαρχία της «σταθερότητας» ως βασικού κριτηρίου ψήφου (50,7%), έναντι της «διαμαρτυρίας» (34,9%).

Περιορισμένη δυναμική για τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για πιθανά νέα πολιτικά σχήματα. Για ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 65,9% απαντά «καθόλου», ενώ μόλις το 19,1% δηλώνει «πολύ ή αρκετά» πιθανό να το ψηφίσει.

Αντίστοιχα, για κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 57,8% απαντά «καθόλου» και το 21,1% «πολύ ή αρκετά».

Ακόμη χαμηλότερη είναι η αποδοχή ενός πιθανού κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, με το 76,4% να το απορρίπτει και μόλις το 9,1% να δηλώνει θετική προδιάθεση. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά την υπαρκτή κοινωνική δυσαρέσκεια, δεν μεταφράζεται ακόμη σε ισχυρή δυναμική νέων πολιτικών φορέων.

Ακρίβεια και δυσπιστία απέναντι στα μέτρα

Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα, με το 52,2% να τη θέτει στην πρώτη θέση, έναντι 30,7% για την οικονομία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, το 92,3% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ ή αρκετά» για νέο κύμα ανατιμήσεων, εν μέσω διεθνών εξελίξεων.

Η αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων είναι κυρίως αρνητική: το 35,8% θεωρεί ότι «δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία» και το 27,0% ότι «είναι πίσω από τις ανάγκες», ενώ το 26,7% τα κρίνει θετικά αλλά ανεπαρκή. Μόλις το 9,1% τα θεωρεί επαρκή.

Διχασμός για εξωτερική πολιτική και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχεδόν ισοβαρής είναι η αποτίμηση της εξωτερικής πολιτικής, με 44,7% θετικές και 52,9% αρνητικές γνώμες, ενώ το 78,2% θεωρεί ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύουν την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας.

Στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη: το 42,8% εκτιμά ότι πρόκειται για διαχρονικό φαινόμενο ρουσφετιού, ενώ το 42,2% θεωρεί ότι έχει ενταθεί επί της παρούσας κυβέρνησης.

Παράλληλα, το 50,5% αξιολογεί αρνητικά τα κυβερνητικά «αντανακλαστικά» (παραιτήσεις, άρσεις ασυλίας), έναντι 43,0% που τα κρίνει θετικά.

