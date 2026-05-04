Ανδρουλάκης για παραίτηση Καστανίδη: «Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης, είναι συνεπής η στάση του»

Τα άνω κάτω φαίνεται να έχει φέρει η παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, με τα πυρά μεταξύ εκείνου και του Νίκου Ανδρουλάκη να δίνουν και να παίρνουν.

Το βράδυ της Δευτέρας 04.05.2026, σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε με σκληρά λόγια για τον Χάρη Καστανίδη.

Ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ανιστόρητος, υστερόβουλος και προσβλητικός απέναντί μου» ανέφερε νωρίτερα μεταξύ άλλων στην παραίτησή του ο Χάρης Καστανίδης, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά με τη σειρά του στους χαρακτηρισμούς.

«Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, πριν από έναν μήνα, πήραμε μια απόφαση, σχεδόν με ομοφωνία, γιατί ήταν πάνω από 5000 σύνεδροι. Για τους βουλευτές 5 θητείες, για τους ευρωβουλευτές 3 θητείες, για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων 3 θητείες. Και το κάναμε αυτό και για τον κ. Καστανίδη. Και αφορά πάρα πολλούς, αφορά κι εμένα που ήμουν ευρωβουλευτής, αφορά πάρα πολλά στελέχη», είπε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα προεδριλίκια», είπε στη συνέχεια.

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν είναι κάτι το προσωπικό. «Δεν έχω προσωπικά με κανέναν. Δεν είναι δική μου απόφαση, είναι απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο κ. Καστανίδης, ήρθε στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, να διαφωνήσει; Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ακόμη.

Όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια είχε επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη, γι αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου. Σε αυτή τη στάση προς το ΠΑΣΟΚ και τις ηγεσίες του νομίζω είναι συνεπής», είπε κλείνοντας.