Νίκος Ανδρουλάκης: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών, εκλογές εδώ και τώρα

Άμεσα εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της συνέντευξης του στον Alpha. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά.

«Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τον διορισμό στις Ανεξάρτητες Αρχές. «Δώστε μου τη δύναμη για πολιτική αλλαγή, να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία, όπου θα λειτουργεί το Κοινοβούλιο, η Δικαιοσύνη, οι Ανεξάρτητες Αρχές και δεν θα είναι όλα παζάρια και παρασκήνιο όπως σήμερα», επισήμανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για το σκάνδαλο των υποκλοπών ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι θα πρέπει η ηγεσία της Δικαιοσύνης να μην επιλέγεται από τον πρωθυπουργό των εκτροπών – όπως χαρακτηριστικά ανέφερε – αλλά από ένα διευρυμένο σώμα.

«Δικαιώθηκα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όμως ο κύριος Μητσοτάκης δεν αφήνει να εφαρμοστεί η απόφαση. Βγαίνει η απόφαση του Πλημμελειοδικείου και με δικαιώνει και αυτό. Και ξαφνικά ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που υπέγραφε τις υποκλοπές, αφήνει στο αρχείο την υπόθεση», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας στην επιστολή παραίτησης του Χάρη Καστανίδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην απόφαση που ελήφθη στο Συνέδριο του κόμματος για όριο στις θητείες των βουλευτών, των ευρωβουλευτών και των στελεχών του κόμματος.

«Ο κύριος Καστανίδης δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει κάτι προσωπικό μαζί του», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι με τα ίδια λόγια ο πρώην βουλευτής είχε αναφερθεί και στους προηγούμενους προέδρους του Κινήματος.

Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την 4ήμερη εργασία δεν θα είναι υποχρεωτική, αλλά είναι ένα πιλοτικό μέτρο που θα το στηρίξει αν εκλεγεί στην κυβέρνηση. «Όπου λειτουργεί πιλοτικά, το πρόγραμμα παραμένει και λειτουργεί», πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Θα δώσουμε φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ και το παράδειγμα της Κύπρου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε:

«Είπαμε για μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και βλέπουμε ότι στην Κύπρο, μηδενικό ΦΠΑ μάλιστα, το πέτυχαν και το κράτησαν. Εδώ μας κατηγορούν για λαϊκισμό γιατί δεν θα περάσει στις τιμές. «Πώς αυτοί τα κατάφεραν και εδώ τα αρνούνται;».

Έκανε λόγο για «πάγια πρακτική» της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την απόφασή να απορρίψει την προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Το να πουν ”όχι” στην προανακριτική δεν είναι πρώτη φορά. Το ίδιο δεν έκαναν με τον κύριο Καραμανλή και την 717; Το ίδιο δεν έκανα με τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Αυγενάκη; Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην οδηγηθούν στην έρευνα οι υπουργοί τους», επισήμανε.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι «η ΝΔ πολεμάει όποιον της παίρνει ψήφους. Η αποσυσπείρωση της ΝΔ δεν θα πάει στον κύριο Τσίπρα. Αν πάει κάπου, θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό η ΝΔ πολεμάει το ΠΑΣΟΚ. Και για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να πουν ότι έκλεισε τις τράπεζες, δεν μπορούν να πουν όλα αυτά που λένε για να κάνουν σύγκριση και να πηγαίνει η κουβέντα στο 2015, αντί να συζητούμε για το 2026. Τη βολεύει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η ιστορία», κατέληξε.