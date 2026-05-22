Άμυνα, επενδύσεις, Ανατολική Μεσόγειος και μεταναστευτικό στο επίκεντρο της συνάντησης Γεραπετρίτη με τον Ελβετό ομόλογό του

Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των ελληνοελβετικών σχέσεων σε πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό επίπεδο επιβεβαίωσαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο αντιπρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας Ιγνάτιο Κασίς, κατά τη συνάντησή τους σήμερα, Παρασκευή (22.05.2026), στην Αθήνα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο χωρών εξαιρετικές, υπογραμμίζοντας ότι εδράζονται σε μακρούς ιστορικούς δεσμούς, κοινές αξίες και συγκλίσεις σε κρίσιμα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Όπως ανέφερε, Ελλάδα και Ελβετία συμμερίζονται την πίστη στην πολυμερή διπλωματία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρχές που αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών, όπως είπε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, αφιερώθηκε στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης, στη βάση του διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Ελβετίας ως θεματοφύλακα των Συμβάσεων της Γενεύης και χώρας με μακρά παράδοση στην ουδετερότητα, τη διαμεσολάβηση και τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες. Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η συμβολή της Ελβετίας στις ειρηνευτικές διαδικασίες και στις προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελεί σημαντικό παράγοντα σταθερότητας στο διεθνές σύστημα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επίσης, εξέφρασε τη σταθερή υποστήριξη της Αθήνας στη διατήρηση στενών και λειτουργικών σχέσεων μεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα θεωρεί την Ελβετία αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ευημερίας και προσβλέπει σε ακόμη στενότερη συνεργασία σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η μετανάστευση και η έρευνα.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η Ελβετία συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα, με έντονη παρουσία σε στρατηγικούς τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία, οι τραπεζικές υπηρεσίες και η καινοτομία. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, αξιοποιώντας το σταθερό επενδυτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, σημείωσε ότι το διμερές εμπόριο καταγράφει ανοδική πορεία, εκτιμώντας ωστόσο ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Ξεχωριστή θέση στις συνομιλίες κατείχε και το μεταναστευτικό. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην εποικοδομητική συνεργασία Αθήνας και Βέρνης για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι το μνημόνιο συνεργασίας για την περίοδο 2025-2029 προβλέπει κοινές δράσεις για την ένταξη γυναικών και παιδιών, καθώς και για την ενίσχυση των διαδικασιών εθελούσιων επιστροφών.

Αναφορά έγινε και στη συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Ο υπουργός Εξωτερικών εξήρε το έργο της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα και ειδικότερα τις ανασκαφές στην Ερέτρια, τις οποίες χαρακτήρισε χαρακτηριστικό παράδειγμα του διαχρονικού φιλελληνισμού που διακρίνει την ελβετική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό στάθηκε ιδιαίτερα στα εγκαίνια του Ελβετικού Σπιτιού Πολιτισμού, Έρευνας και Διπλωματίας στην Πλάκα, το οποίο θα στεγάσει τόσο την Αρχαιολογική Σχολή όσο και τη νέα πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννησή του. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας υπήρξε ταυτόχρονα και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στη θεσμική συγκρότηση της σύγχρονης Ελβετίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του καθεστώτος μόνιμης ουδετερότητάς της.

Κλείνοντας, ο υπουργός Εξωτερικών, χαρακτήρισε τον Καποδίστρια μια προσωπικότητα που εξακολουθεί να εμπνέει τόσο την Ελλάδα όσο και την Ελβετία, συνδέοντας το κοινό ιστορικό παρελθόν των δύο χωρών με τη σύγχρονη στρατηγική τους συνεργασία, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων.

Κασίς: Ελλάδα και Ελβετία μοιράζονται κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης

Την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελβετία στις σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά και τον κοινό βηματισμό των δύο χωρών απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, ανέδειξε ο αντιπρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Ιγνάτιο Κασίς, στις κοινές δηλώσεις του με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στην Αθήνα.

Ο επικεφαλής της ελβετικής διπλωματίας έκανε λόγο για μια σχέση βαθιάς φιλίας και συνεργασίας, η οποία έχει αναπτυχθεί διαχρονικά και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τον πολιτισμό και την οικονομία έως τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διεθνή συνεργασία.

Ο Ιγνάτιο Κασίς ανέφερε ότι πριν από τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη είχε συνομιλίες και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, επισημαίνοντας ότι οι επαφές του στην Αθήνα επιβεβαίωσαν πως Ελλάδα και Ελβετία αντιμετωπίζουν με παρόμοιο τρόπο τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται σήμερα μπροστά στην Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα. Παράλληλα, συνεχάρη την Ελλάδα για τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζοντας τον αυξημένο ρόλο που διαδραματίζει στη διεθνή σκηνή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι η Ελβετία συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων ξένων επενδυτών στην Ελλάδα. Όπως τόνισε, εκατοντάδες ελβετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες αναπτύσσονται στη χώρα μας, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Ελβετός υπουργός στάθηκε και στη διαρκή αύξηση των τουριστικών ροών, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 800.000 Ελβετοί επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα, η οποία παραμένει ένας από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς για τους πολίτες της χώρας του.

Για το μεταναστευτικό, ο Ιγνάτιο Κασίς υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Ελβετία έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία στον τομέα αυτό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων μεταναστών. Αναφέρθηκε μάλιστα στη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ελβετίας, ύψους 27 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2029, η οποία θα κατευθυνθεί σε κοινά προγράμματα διαχείρισης και στήριξης μεταναστευτικών πληθυσμών.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, με τον κ. Κασίς να τονίζει ότι η σταθερότητα της περιοχής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Όπως ανέφερε, η διατήρηση της ειρήνης και της πολιτικής σταθερότητας στην περιοχή είναι κοινός στόχος τόσο της Ελλάδας όσο και της Ελβετίας.

Ο Ιγνάτιο Κασίς αναφέρθηκε και στα εγκαίνια του νέου Ελβετικού Σπιτιού Πολιτισμού, Έρευνας και Διπλωματίας στην Πλάκα, τα οποία πραγματοποιεί στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι το νέο κέντρο θα στεγάσει τη νέα πρεσβεία της Ελβετίας, την ιστορική Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή και άλλες ελβετικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων.

Κλείνοντας, ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τον Γιώργο Γεραπετρίτη για τη φιλοξενία και τις συνομιλίες που είχαν, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί για την Ελβετία έναν αξιόπιστο εταίρο, με τον οποίο διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης, οι οποίες στηρίζονται στην κοινή ιστορία αλλά και στη βούληση των δύο χωρών να συνεργαστούν ακόμη στενότερα στο μέλλον.