Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο: Σχέδιο με 18.804 πυροσβέστες, 4.299 οχήματα, πάνω από 80 εναέρια μέσα και 100 βάσεις drones

Με φόντο την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σήμερα, Παρασκευή (22.05.2026), σε ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, στέλνοντας μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι λόγω της κλιματικής κρίσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η επιτάχυνση των έργων πρόληψης και αποκατάστασης σε περιοχές που επλήγησαν τα προηγούμενα χρόνια από μεγάλες πυρκαγιές.

Δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής για την αντιπυρική περίοδο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το επιχειρησιακό σχέδιο του φετινού καλοκαιριού, το οποίο περιλαμβάνει αυξημένες δυνάμεις πυρόσβεσης, εκτεταμένη χρήση drones και διευρυμένο στόλο εναέριων μέσων. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει τη μετάβαση από τη λογική της αποσπασματικής διαχείρισης των πυρκαγιών σε ένα πιο οργανωμένο μοντέλο πρόληψης και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων.

Πάνω από 18.500 πυροσβέστες και 100 βάσεις drones

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη, το Πυροσβεστικό Σώμα θα διαθέτει φέτος συνολικά 18.804 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ ο στόλος των οχημάτων ανέρχεται πλέον σε 4.299. Παράλληλα, οι μονάδες δασοκομάντος (ΕΜΟΔΕ), που δημιουργήθηκαν το 2022, έχουν αυξηθεί σε 21 με συνολικά 1.450 στελέχη, ενώ και φέτος προβλέπεται ενίσχυση από ευρωπαϊκές χώρες με προεγκατεστημένο προσωπικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικά στα drones, τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο έγκαιρου εντοπισμού εστιών φωτιάς. Οι βάσεις drones ξεπερνούν πλέον τις 100 σε όλη τη χώρα, ενώ θα λειτουργούν και τρία κινητά κέντρα επιχειρήσεων, εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και δυνατότητα λειτουργίας ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, η συνολική δύναμη των διαθέσιμων εναέριων μέσων αναμένεται να κυμαίνεται καθημερινά μεταξύ 80 και 85 αεροσκαφών και ελικοπτέρων, καθώς στα 33 εθνικά μέσα προστίθενται 51 μισθωμένα εναέρια μέσα.

Στροφή στην πρόληψη και στη διαχείριση των δασών

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε και το ευρύτερο σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, με έμφαση στο πρόγραμμα «ΑntiNero». Για το 2026 προβλέπονται έργα ύψους περίπου 82 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά οι παρεμβάσεις πρόληψης για την πενταετία 2022–2026 φτάνουν τα 667 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, συντήρηση δασικών δρόμων, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, υδατοδεξαμενές και προστασία αρχαιολογικών χώρων και περιαστικών δασών υψηλής επικινδυνότητας. Ειδική αναφορά έγινε σε περιοχές όπως ο Υμηττός, το Αιγάλεω–Ποικίλο και το Σέιχ Σου, όπου υλοποιούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις πρόληψης γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει ότι η πολιτική προστασία περνά πλέον σε μια νέα φάση, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και στη διαχείριση του δασικού πλούτου πριν την εκδήλωση των πυρκαγιών. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε και η πρόοδος των έργων αποκατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές του 2025, με τη συνεργασία της Δασικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας και των Ενόπλων Δυνάμεων να εμφανίζεται ως βασικός πυλώνας του φετινού σχεδιασμού.