Λιάνα Κανέλλη για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Μου προκαλεί οίκτο, λυπάμαι βαθιά»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, η οποία, σε συνέντευξή της στο Action24 την Παρασκευή (22.05.2026), εξαπέλυσε πυρά όχι μόνο κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και κατά της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, περιέγραψε με βαρείς χαρακτηρισμούς το κλίμα που διαμορφώνεται στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτική «εικονοινφλουενσίας» και για προσωποκεντρικά κόμματα που στερούνται ουσιαστικού πολιτικού βάθους.

Η Λιάνα Κανέλλη, σχολιάζοντας τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αρκέστηκε να πει ότι αυτό που βλέπει της προκαλεί «οίκτο», ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε τόσο στη Μαρία Καρυστιανού όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ασκώντας συνολική κριτική στον τρόπο με τον οποίο -όπως υποστήριξε- διαμορφώνονται νέα πολιτικά εγχειρήματα. Η βουλευτής του ΚΚΕ υποστήριξε ότι η πολιτική συζήτηση μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο προσωπολατρίας και επικοινωνιακών συμβόλων.

«Λυπάμαι βαθιά. Αυτό που βλέπω μου προξενεί οίκτο», είπε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΚΚΕ για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, αποφεύγοντας να επεκταθεί περισσότερο. Όταν, μάλιστα, οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει καταφέρει να «βγάλει από τα ρούχα τους» ακόμη και ψύχραιμες κοινοβουλευτικές παρουσίες -όπως τη Διαμάντω Μανωλάκου και τη Μαρία Κομνηνάκα-, η Λιάνα Κανέλλη αντέδρασε με εμφανή ενόχληση: «Δεν σας προξενεί λύπη αυτό; Ποιος θέλει να φτάνει να του βγαίνει ο κακός του εαυτός;».

«Δεν μπορεί να κεφαλαιοποιείται το συλλογικό πένθος»

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο παρουσίασε ως έκφραση «λαϊκισμού της ακροδεξιάς». Η βουλευτής του ΚΚΕ υποστήριξε ότι η τραγωδία των Τεμπών και το συλλογικό πένθος που προκάλεσε δεν μπορούν να μετατραπούν σε πολιτική πλατφόρμα.

«Κάποιος δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το μαζικό πένθος. Το πένθος όλων μας», ανέφερε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πολιτική αξιοποίηση της κοινωνικής οργής. Παράλληλα, χαρακτήρισε «ρηχό» το φαινόμενο προσωποκεντρικών κομμάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τα κόμματα δεν είναι οίκοι μόδας».

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε τόσο την Πλεύση Ελευθερίας όσο και το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. «Είναι στην εποχή των influencers», είπε με νόημα, μιλώντας για κόμματα «με υπογραφή και όνομα» που βασίζονται περισσότερο στην εικόνα παρά στην πολιτική συγκρότηση.

«Τι σημαίνει “αριστερά του κέντρου”;»

Η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη επιφύλαξε αιχμές και για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για το νέο πολιτικό του εγχείρημα και ειδικά τη διατύπωσή του ότι θα κινείται «αριστερά του κέντρου».

«Μέχρι τώρα αυτό το λέγαμε κεντροαριστερά. Τι καινούργιο είναι; Είναι ένα τσαλάκωμα της γλώσσας», σχολίασε δηκτικά, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται επανασυσκευασία ήδη γνωστών πολιτικών όρων.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να υπενθυμίσει τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, λέγοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας «δεν κυβέρνησε μόνος του, κυβέρνησε με τον κύριο Καμμένο», ενώ άφησε αιχμές ότι στο μέλλον μπορεί να αναζητήσει «άλλους μικρότερους, αόρατους, μικροαστούς Καμμένους».