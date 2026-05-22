Βορίδης κατά Σαμαρά και Ανδρουλάκη στη Βουλή για υποκλοπές και εξωτερική πολιτική: «Αυτή η κυβέρνηση έκανε όσα δεν τόλμησαν άλλοι»

Με αιχμή τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ο Μάκης Βορίδης, το μεσημέρι της Παρασκευής (22.05.2026), ανέβασε τους τόνους στη Βουλή, στρέφοντας τα πυρά του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Δικαιοσύνη, αλλά και απαντώντας στον Αντώνη Σαμαρά για την κριτική του στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Η παρέμβασή του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ πήρε χαρακτήρα διπλής πολιτικής αντεπίθεσης, με αιχμές για τη θεσμική συμπεριφορά της αντιπολίτευσης και με πλήρη υπεράσπιση των κυβερνητικών επιλογών στα εθνικά θέματα.

Στη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με φόντο τις υποκλοπές, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ευθέως τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στον Νίκο Ανδρουλάκη, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί «κατευνασμού» έναντι της Τουρκίας και περί θεσμικής εκτροπής στην υπόθεση της ΕΥΠ. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησης στην άμυνα και τη διπλωματία, ενώ παράλληλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επιδιώκει πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, αμφισβητώντας παράλληλα αποφάσεις της Δικαιοσύνης όταν αυτές δεν εξυπηρετούν το πολιτικό του αφήγημα.

«Αυτή η κυβέρνηση έκανε όσα δεν τόλμησαν άλλοι»

Απαντώντας στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά περί «πολιτικής κατευνασμού», ο Μάκης Βορίδης προχώρησε σε εκτενή απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στα εθνικά θέματα, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολούθησε ενεργητική και όχι αμυντική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία.

Αναφέρθηκε στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, στις συμφωνίες με τη Γαλλία και την Αίγυπτο, στα εξοπλιστικά προγράμματα με τις φρεγάτες Belharra, τα Rafale και τα F-35, αλλά και στην παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. «Αν όλα αυτά ήταν τόσο εύκολα και αυτονόητα, γιατί δεν τα έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις;» διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι οι αντιδράσεις της Άγκυρας αποτελούν αποτέλεσμα της «ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής» της Αθήνας και όχι ένδειξη υποχωρητικότητας.

Παράλληλα, συνέδεσε την πολιτική κυριαρχία της ΝΔ με την αποδοχή αυτής της στρατηγικής από την κοινωνία. «Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πατριωτικά ελλείμματα, γιατί έχει επιβραβευτεί δύο φορές με 41%;» ανέφερε, κάνοντας λόγο για «δριμύτατες και απολύτως μηδενιστικές κριτικές» απέναντι στην κυβέρνηση.

Σφοδρή επίθεση στον Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Μάκης Βορίδης κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν ενδιαφέρονται για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αλλά αποκλειστικά για την πολιτική αξιοποίηση της διαδικασίας, σχολιάζοντας αιχμηρά την αποχώρησή τους από τη συζήτηση.

«Αυτοί που μιλούν για θεσμικές εκτροπές είναι οι ίδιοι που περιφρονούν βαθιά τους δικαστικούς λειτουργούς», είπε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη όταν οι αποφάσεις δεν συμπίπτουν με τις πολιτικές του επιδιώξεις.

Ο Μάκης Βορίδης επέμεινε ιδιαίτερα στο ζήτημα της δημοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν την ΕΥΠ, υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης παραβίασε το απόρρητο της διαδικασίας και εργαλειοποίησε κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. «Το δημοκρατικό του καθήκον είναι η παραβίαση των νόμων, των αποφάσεων της Βουλής και της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών;» διερωτήθηκε.

«Η ΕΥΠ δίνει μάχη για την πατρίδα»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Μάκης Βορίδης επιχείρησε να επαναφέρει τη συζήτηση στον ρόλο της ΕΥΠ, περιγράφοντάς την ως κρίσιμο εργαλείο για την εθνική ασφάλεια. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τη συμβολή της υπηρεσίας στα γεγονότα του Έβρου το 2020, υποστηρίζοντας ότι η ΕΥΠ είχε καθοριστική συμβολή στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και των τουρκικών πιέσεων.

«Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κάθε μέρα δίνει μάχη για την υπεράσπιση της πατρίδας», ανέφερε, επιχειρώντας να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις πολιτικές αιχμές περί παρακολουθήσεων στον επιχειρησιακό ρόλο της υπηρεσίας και στην ανάγκη προστασίας των θεσμών ασφαλείας της χώρας.