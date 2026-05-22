Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη στη Βουλή

Αδιαθεσία αισθάνθηκε στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μεταφέρθηκε αμέσως στο ιατρείο της Βουλής όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Επίσης, κλήθηκε και ασθενοφόρο προκειμένου να την παραλάβει και να την μεταφέρει προληπτικά σε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Από το γραφείο της κας Αγαπηδάκη υπήρξε ενημέρωση ότι η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας είναι καλά και ευχαριστεί για το ενδιαφέρον.

«Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας», αναφέρουν σχετικά.