Μαρινάκης κατά Σαμαρά: «Η κυβέρνηση δεν θα απαντά σε προσωπικές ατζέντες, ούτε θα βάλει νερό στο κρασί της»

Αιχμηρή απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, σηκώνοντας παράλληλα το γάντι απέναντι στην αντιπολίτευση για την αποχώρηση από τη συζήτηση περί Εξεταστικής για τις υποκλοπές, αλλά και σχολιάζοντας με προσεκτικές αποστάσεις την εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να μετατρέψει την πολιτική της γραμμή σε απάντηση «προσωπικών στρατηγικών».

Ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά, την αντιπολίτευση και τη Μαρία Καρυστιανού, επέμεινε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι «η ατζέντα που θέτει η κοινωνία» και όχι οι προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις. «Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός», ανέφερε, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την πύρινη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

«Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας»

Απαντώντας στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης σε άμυνα και διπλωματία, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις αναφορές περί υποχωρητικότητας. «Η κυβέρνηση αυτή δεν θα βάλει νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι στρατηγικές επιλογές των τελευταίων ετών έχουν ισχυροποιήσει τη χώρα.

Αν και απέφυγε να χαρακτηρίσει προσωπικά τον πρώην πρωθυπουργό, υπογράμμισε ότι ορισμένες τοποθετήσεις «αδικούν» τον ρόλο που έχει διαδραματίσει στο παρελθόν. Παράλληλα, έθεσε σαφή όρια ως προς τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως «κανείς δεν περισσεύει», αλλά όχι με όρους που θα μετέτρεπαν το κυβερνών κόμμα σε χώρο αναπαραγωγής ρητορικής ακραίων ακροατηρίων.

Πυρά κατά της αντιπολίτευσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποχώρησή τους από τη Βουλή, κατά τη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Όπως είπε, αντί να αντικρούσουν το παρεμπίπτον ζήτημα με «νομικά, πολιτικά και ουσιαστικά επιχειρήματα», επέλεξαν «τις φωνές, την αποχώρηση και τη φυγή».

Αιχμές για το κόμμα Καρυστιανού

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Παύλος Μαρινάκης κινήθηκε σε θεσμικούς τόνους, σημειώνοντας ότι «δημοκρατία έχουμε» και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα «είτε να είναι υποψήφιος είτε να κάνει κόμμα». Ωστόσο, με αφορμή τα συνθήματα που ακούστηκαν στην παρουσίαση του νέου φορέα, άφησε σαφείς αιχμές για την πολιτική κουλτούρα των «πλατειών», λέγοντας ότι «αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία».