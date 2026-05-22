ΠΑΣΟΚ κατά Φλωρίδη, Βορίδη και Μαρινάκη για τις υποκλοπές: «Ως εδώ με την υποκρισία»

Ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, απαντώντας τόσο στην ομιλία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη όσο και στις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του Μάκη Βορίδη. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να θολώσει τα νερά γύρω από την υπόθεση, ενώ επιμένει πως τα νέα στοιχεία και η κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ γκρεμίζουν, όπως υποστηρίζει, το αφήγημα που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Στην ανακοίνωσή του για τις υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους, κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση των σκανδάλων διαφθοράς, της καταρράκωσης των θεσμών και της συγκάλυψης». Στο επίκεντρο της επίθεσης βρίσκεται ο Γιώργος Φλωρίδης, τον οποίο η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί ότι «πιάστηκε αδιάβαστος» και ότι, επιχειρώντας να υπερασπιστεί την κυβερνητική γραμμή, «παγιδεύτηκε στο ίδιο του το ψέμα».

«Πιάστηκε αδιάβαστος ο υπουργός Δικαιοσύνης»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στον υπουργό Δικαιοσύνης, σχολιάζοντας ότι ο Γιώργος Φλωρίδης, «με περισπούδαστο ύφος», απηύθυνε ειρωνείες περί «φωστήρων», αλλά ο ίδιος, όπως υποστήριξε, υπέπεσε σε σοβαρά λάθη. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, ο υπουργός ανέφερε ότι οι κοινοί στόχοι ΕΥΠ και Predator ήταν 11, ενώ, όπως τονίζεται, από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου προκύπτει ότι ήταν 27.

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει και το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση δεν είχε λόγο να παρακολουθεί μέσω Predator, αφού μπορούσε να το κάνει μέσω ΕΥΠ, χαρακτηρίζοντάς το «σοφιστεία». Όπως σημειώνει, η παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ δίνει πρόσβαση μόνο σε συμβατικές συνομιλίες, ενώ το Predator παρέχει πρόσβαση σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, στην κάμερα, στο μικρόφωνο και στις φωτογραφίες του κινητού τηλεφώνου.

«Παγιδεύτηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης στο ίδιο του το ψέμα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι είναι «λυπηρό» ένας υπουργός Δικαιοσύνης να λειτουργεί, όπως λέει, ως «όργανο παραπληροφόρησης».

Πυρά σε Βορίδη και Μαρινάκη

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ Μάκη Βορίδη, κατηγορώντας τους ότι εκπροσωπούν «την κυβέρνηση των σκανδάλων διαφθοράς, της καταρράκωσης των θεσμών και της συγκάλυψης». Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «νέα εξόφθαλμη εκτροπή», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να προστατεύσει έναν «βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό».

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά στον Μάκη Βορίδη, με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει «ανέκδοτο της ημέρας» το γεγονός ότι μιλά για «δημοκρατικό καθήκον». Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι και ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν τον κάλυψε η απάντηση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη και είχε ασκήσει κριτική επειδή δεν κλήθηκε ως μάρτυρας στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

«Ως εδώ με την υποκρισία», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι ο Μάκης Βορίδης και ο Παύλος Μαρινάκης θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη «για τα ψέματα που έλεγαν επί τέσσερα χρόνια» και τα οποία, όπως αναφέρει, κατέρρευσε με την κατάθεσή του ο διοικητής της ΕΥΠ.