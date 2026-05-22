ΟΠΕΚΕΠΕ: Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης απαντούν στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς με πολυσέλιδα υπομνήματα

Πολυσέλιδα υπομνήματα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέθεσαν ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις του 2021. Οι δύο πρώην υπουργοί, οι οποίοι έχουν κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, προσήλθαν το πρωί της Παρασκευής (22.05.2026) αυτοπροσώπως στα γραφεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους, Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να δώσουν άμεσα εξηγήσεις, χωρίς να κάνουν χρήση του δικαιώματος να ζητήσουν προθεσμία. Σύμφωνα με την υπερασπιστική τους γραμμή, από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει καμία παράνομη ενέργεια εκ μέρους τους, ενώ επικαλούνται και έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώνεται ζημιά του Δημοσίου από τις ελεγχόμενες πράξεις.

«Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο», δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας, προσθέτοντας ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, ο Νότης Μηταράκης τόνισε ότι δεν ζήτησε προθεσμία, καθώς επιθυμεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. «Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του Συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», ανέφερε.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος των δύο πρώην υπουργών αλλά και της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία ελέγχεται για κακούργημα, επικαλέστηκε την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, σημειώνοντας ότι η φερόμενη ζημιά στην περίπτωση της Κατερίνας Παπακώστα περιορίζεται σε 7.000 ευρώ, ενώ για τον κ. Μηταράκη είναι μηδενική.

Η διαδικασία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται, καθώς στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται και μη πολιτικά πρόσωπα. Ήδη, δικηγόροι ορισμένων εξ αυτών ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου 2026, ενώ η λήψη εξηγήσεων και τα αιτήματα για νέες προθεσμίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα (22.05.2026) αργά το απόγευμα.