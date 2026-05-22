Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης απαντούν στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς με πολυσέλιδα υπομνήματα

Οι δύο πρώην υπουργοί προσήλθαν αυτοπροσώπως και χωρίς να ζητήσουν προθεσμία – Δηλώνουν ότι δεν προκύπτει παράνομη ενέργεια ούτε ζημιά για το Δημόσιο
Τσιάρας, Δημητρακόπουλος, Μηταράκης
Οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους Μιχάλη Δημητρακόπουλο (Πηγή φωτογραφίας: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πολυσέλιδα υπομνήματα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέθεσαν ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις του 2021. Οι δύο πρώην υπουργοί, οι οποίοι έχουν κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, προσήλθαν το πρωί της Παρασκευής (22.05.2026) αυτοπροσώπως στα γραφεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους, Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να δώσουν άμεσα εξηγήσεις, χωρίς να κάνουν χρήση του δικαιώματος να ζητήσουν προθεσμία. Σύμφωνα με την υπερασπιστική τους γραμμή, από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει καμία παράνομη ενέργεια εκ μέρους τους, ενώ επικαλούνται και έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώνεται ζημιά του Δημοσίου από τις ελεγχόμενες πράξεις.

«Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο», δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας, προσθέτοντας ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, ο Νότης Μηταράκης τόνισε ότι δεν ζήτησε προθεσμία, καθώς επιθυμεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. «Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του Συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», ανέφερε.

 

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος των δύο πρώην υπουργών αλλά και της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία ελέγχεται για κακούργημα, επικαλέστηκε την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, σημειώνοντας ότι η φερόμενη ζημιά στην περίπτωση της Κατερίνας Παπακώστα περιορίζεται σε 7.000 ευρώ, ενώ για τον κ. Μηταράκη είναι μηδενική.

Η διαδικασία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται, καθώς στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται και μη πολιτικά πρόσωπα. Ήδη, δικηγόροι ορισμένων εξ αυτών ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου 2026, ενώ η λήψη εξηγήσεων και τα αιτήματα για νέες προθεσμίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα (22.05.2026) αργά το απόγευμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
287
161
160
131
128
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο: Σχέδιο με 18.804 πυροσβέστες, 4.299 οχήματα, πάνω από 80 εναέρια μέσα και 100 βάσεις drones
Μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας από την κυβέρνηση απέναντι σε ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι λόγω της κλιματικής κρίσης - Έμφαση στην πρόληψη και στη θωράκιση των δασών
Κυριάκος Μητσοτάκης
«Καρφί» Μαρινάκη για Σαμαρά: «Η κυβέρνηση δεν θα απαντά σε προσωπικές ατζέντες, ούτε θα βάλει νερό στο κρασί της»
Αιχμές για την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη συζήτηση για την Εξεταστική - «Αρκετά πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία» είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Παύλος Μαρινάκης
Διπλά πυρά Βορίδη σε Σαμαρά και Ανδρουλάκη για υποκλοπές και εξωτερική πολιτική: «Αυτή η κυβέρνηση έκανε όσα δεν τόλμησαν άλλοι»
Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ απάντησε στις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού για «κατευνασμό» και κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για περιφρόνηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης
Μάκης Βορίδης
Οι 4 σωματοφύλακες της Μαρίας Καρυστιανού και οι εικόνες που παρέπεμπαν σε άλλη εποχή
Η γυναίκα που «μπήκε» στα σπίτια όλων ως η χαροκαμένη μάνα που έχασε το παιδί της σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της χώρας, κατάφερε με αυτή την κίνηση να εμφανίσει ένα απόμακρο πρόσωπο
Η Μαρία Καρυστιανού 16
Η Πριγκίπισσα Άννα συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό – Την συνόδευε ο σύζυγός της
Η πριγκίπισσα Άννα, αδελφή του βασιλιά Καρόλου Γ΄, θα βρίσκεται στην Ελλάδα μέχρι την Κυριακή και θα επισκεφθεί τα Χανιά, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης
Η πριγκίπισσα Άννα στο Προεδρικό Μέγαρο
Newsit logo
Newsit logo