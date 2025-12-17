Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ για την επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο: «Καταδικάζουμε την τραμπούκικη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή»

Το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, από τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, καταδίκασε σε δήλωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωση προχώρησε το γραφείο τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με το περιστατικό που έγινε γνωστό την Τετάρτη (17.12.2025) για τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου από τον Νίκο Παππά, σε μπαρ του Στρασβούργου χτες το βράδυ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καταδικάζουμε τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου.

Πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλλε μήνυση κατά του ευρωβουλευτή και προχώρησε σε ανάρτηση τονίζοντας ότι δεν έχει κάτι άλλο να πει σε κανάλια με media επειδή «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, ενώ έχει αιτηθεί στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από το κόμμα.