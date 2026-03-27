Ανακωχή στο ΠΑΣΟΚ ελέω συνεδρίου: Το μανιφέστο Ανδρουλάκη, η παρέμβαση Δούκα και οι ομιλίες των κορυφαίων

«Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ήττα της ΝΔ». Αυτό το μήνυμα θα θελήσει να στείλει απόψε, με την εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, που καταθέτοντας το δικό του «πολιτικό μανιφέστο» στο συνέδριο, θα επιχειρήσει να πείσει ότι το κόμμα του είναι το μόνο που μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή που το ίδιο ευαγγελίζεται και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου επιθυμεί.

Στην ομιλία του απόψε, περί τις επτάμισι το απόγευμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει εκτενώς για την παράταξη που εκπροσωπεί, θέλοντας να θυμίσει ποια είναι η ιστορία της, τι έχει προσφέρει στον τόπο, αλλά και τι οραματίζεται για το μέλλον. Θα την φέρει σε αντιδιαστολή με την συντηρητική ΝΔ, καταλογίζοντας στη σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη αδιαφάνεια, διαφθορά, σκάνδαλα, αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας κ.ο.κ. Στο ίδιο πλαίσιο θα αναδείξει τις διαφορές του κόμματός του με τη ΝΔ και θα τονίσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να δείξει ότι πρόκειται για την μοναδική εναλλακτική πρόταση εξουσίας που έχει ο τόπος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, θα αναλώσει μεγάλο κομμάτι της ομιλίας του για να εξηγήσει γιατί δεν πρόκειται το κόμμα του να συγκυβερνήσει ξανά με τη ΝΔ, καθησυχάζοντας όσους φοβούνται κάτι τέτοιο και το συζητούν στο παρασκήνιο ως μία ισχυρή πιθανότητα, στον βαθμό που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πιεστεί από το εκλογικό αποτέλεσμα σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα, ή και νωρίτερα. Θα αποδομήσει τη ρητορική του Κυριάκου Μητσοτάκη που είτε επιλέγει να ταυτίσει εαυτόν με την σταθερότητα της χώρας, είτε συστήνεται ως «φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής» και θα το κάνει με επιχειρήματα και συγκεκριμένα παραδείγματα.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για όλα τα μεγάλα θέματα της χώρας, από την Οικονομία και το Δημογραφικό, ως τους Θεσμούς, το παραγωγικό μοντέλο που προτείνει το κόμμα του κ.α., επιχειρώντας ένα «κοινωνικό εγερτήριο», όπως συνηθίζουν να λένε στην Χαριλάου Τρικούπη. Θα απευθύνει προσωπικό κάλεσμα σε κάθε κοινωνική ομάδα που θέλει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ για τη νίκη στις εκλογές και θα στείλει το μήνυμα ότι από την επομένη κιόλας του συνεδρίου, απαιτείται ενότητα και κοινός αγώνας όλων προς μία και μόνο κατεύθυνση, την πολιτική αλλαγή στον τόπο.

Και ενώ στο συνέδριο είναι πιθανόν πολλοί εκ των παρευρισκομένων να μιλήσουν για τις καταστατικές αλλαγές που προωθούνται και το κατά πόσον χρειαζόταν τελικά ή όχι ένα ψήφισμα όπου θα καθίστατο απολύτως σαφές και δεσμευτικό ότι το ΠΑΣΟΚ δε θα συνεργαστεί με τη ΝΔ, κάτι που τελικά δεν φαίνεται να κατατίθεται, αφού η πλευρά Δούκα φέρεται να καλύπτεται από την επίμαχη διατύπωση του Κώστα Σκανδαλίδη στο Κείμενο Εθνικής Στρατηγικής του κόμματος, ο δήμαρχος Αθηναίων θα καταστήσει με την ομιλία του απολύτως σαφές ότι ήταν εκείνος που πάλεψε επί μήνες για μία τόσο ρητή αναφορά, που δε θα αφήνει περιθώρια… παρερμηνείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος θα εμφανιστεί αντίθετος στην προοπτική να εκλέγεται η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος πριν από την εκλογή αρχηγού και θα ζητήσει ομοψυχία και τακτική λειτουργία των οργάνων. Ο Χάρης Δούκας θα θέσει σειρά σημαντικών πολιτικών θεμάτων, από την Αυτοδιοίκηση ως την Συνταγματική Αναθεώρηση και θα επιμείνει στην ανάγκη προγραμματικού διαλόγου με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης που το επιθυμούν, από τώρα, και πάντως πριν από τις εθνικές εκλογές.

Στην ανάγκη από την επομένη κιόλας του συνεδρίου, το ΠΑΣΟΚ να βγει στους δρόμους και σε μία διαδικασία προσέγγισης των πολιτών πόρτα – πόρτα, να τους πείσει να πάνε στις κάλπες και να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, επιμένει από την πλευρά του ο Παύλος Γερουλάνος, που επίσης φέρεται να καλύπτεται από τη διατύπωση του Κώστα Σκανδαλίδη περί μη συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, κάτι που εδώ και μήνες σημειώνει ότι θα ήταν καταστροφικό όχι μόνο για την παράταξη, αλλά πρωτίστως για την χώρα. «Υπάρχουν τρία ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή απέχουν από τις εκλογές», συνηθίζει να λέει, βάζοντας περίπου ως στοίχημα για το κόμμα το να πεισθούν να επιστρέψουν στις κάλπες και βεβαίως να το στηρίξουν.

Την πολιτική του πλατφόρμα με τίτλο «Αλλαγή+» θα παρουσιάσει στο συνέδριο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που έκανε την «έκπληξη» στην εκλογή συνέδρων, κάτι για το οποίο πάλεψε πολύ πάντως όλο το τελευταίο διάστημα.

Να περιγράψει την Σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα θα επιχειρήσει στη δική της ομιλία η Άννα Διαμαντοπούλου, που επιμένει να σημειώνει σε κάθε ευκαιρία πως τα συνέδρια είναι πρωτίστως ιδεολογικά, ενώ κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών του Συνεδρίου, από το βήμα του αναμένεται να περάσουν εκατοντάδες άλλοι ομιλητές.