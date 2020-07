Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στην προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ το πρωί του Σαββάτου αναφορικά με την λειτουργία της Αγιάς Σοφιάς ως τζαμί.



“Η διεθνής κοινότητα του 21ου αιώνα παρατηρεί έκπληκτη τα παραληρήματα θρησκευτικού και εθνικιστικού φανατισμού της σημερινής Τουρκίας. Έχουν καταδικαστεί και είναι ανάξια απάντησης, ενώ εκθέτουν διεθνώς όλο και περισσότερο αυτούς που τα εκστομίζουν και τα υποκινούν”, τονίζει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Παράλληλα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίγραστα το κάψιμο της τουρκικής σημαίας που σημειώθε στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει στο twitter ” Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε ενέργεια προσβολής εθνικού συμβόλου οιασδήποτε χώρας, εν προκειμένω της Τουρκίας”.

We categorically condemn any action that desecrates a national symbol of any country, in this case of Turkey.