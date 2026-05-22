Reuters για Μαρία Καρυστιανού: Η μητέρα θύματος των Τεμπών που ίδρυσε κόμμα

Θέμα στο Reuters έγινε η Μαρία Καρυστιανού και η παρουσίαση του νέου κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Το διεθνές πρακτορείο παρουσιάζει την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών και Θυμάτων των Τεμπών ως τη μητέρα που, μετά την απώλεια της κόρης της στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, επιχειρεί πλέον να μετατρέψει την κοινωνική οργή σε πολιτική πρόταση.

Στο δημοσίευμα του Reuters για τη Μαρία Καρυστιανού και το νέο κόμμα με φόντο την τραγωδία των Τεμπών, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά τόσο στην παρουσίαση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» όσο και στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ότι το εγχείρημα μπορεί να αποκτήσει πολιτική βαρύτητα. Το διεθνές πρακτορείο επικαλείται την πρόσφατη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, κατά την οποία το 15% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να ψηφίσει κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Reuters σημειώνει ότι, εφόσον το ποσοστό αυτό αποτυπωθεί στην κάλπη, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ισχυρή πολιτική παρουσία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία παραμένει μεν πρώτη στις δημοσκοπήσεις, αλλά εμφανίζεται αρκετά χαμηλότερα από το 41% των εκλογών του 2023.

«Αν αυτό το ποσοστό (σ.σ. το 15%) μεταφραστεί σε ψήφους, θα μπορούσε να την καταστήσει μια ιδιαίτερα ισχυρή πολιτική παρουσία, ειδικά σε μια περίοδο που το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη καταγράφει πτώση στις δημοσκοπήσεις, υπό το βάρος σκανδάλων διαφθοράς αλλά και της τραγωδίας των Τεμπών, την οποία οι ερευνητές απέδωσαν σε σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας και δεκαετίες εγκατάλειψης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου» αναφέρει το δημοσίευμα, και συνεχίζει: «Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ποσοστά από 23% έως 29%, παραμένοντας πρώτη πολιτική δύναμη, αλλά πολύ χαμηλότερα από το 41% που είχε εξασφαλίσει στις εκλογές του 2023. Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί να εκσυγχρονίσει το σιδηροδρομικό δίκτυο και να επανεξετάσει το καθεστώς νομικής ασυλίας των υπουργών»

Στο άρθρο γίνεται αναφορά και στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Μαρία Καρυστιανού κατά την ομιλία της, με έμφαση στην ασφάλεια των μεταφορών, τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ και της Παιδείας, την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας στις κρατικές συμβάσεις και στο τραπεζικό σύστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Reuters και στην προσωπική τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού. «Στέκομαι σήμερα μπροστά σας όχι επειδή ακολούθησα μια πολιτική διαδρομή. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς, ούτε ανήκω σε πολιτικές οικογένειες», ανέφερε, αφήνοντας αιχμή προς το πολιτικό σύστημα και τις οικογενειακές πολιτικές διαδρομές.

«Στέκομαι εδώ σήμερα ως μητέρα, ως πολίτης αυτής της χώρας», είπε ακόμη, επιχειρώντας να συνδέσει το νέο πολιτικό εγχείρημα με το αίτημα λογοδοσίας για τα Τέμπη και με μια ευρύτερη κριτική για «όλα εκείνα τα κακώς κείμενα» που, όπως υποστήριξε, λίγοι τολμούν να κατονομάσουν.