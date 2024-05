Αναταραχή με το «καλημέρα» έφερε η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας – Αντιδράσεις και στη χώρα της

Η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, ορκίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/5/24) και από την ορκωμοσία της κιόλας, έφερε θύελλα αντιδράσεων αποκαλώντας τη χώρα της «Μακεδονία», παρά το γεγονός ότι στο κείμενο του όρκου, η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία» και φυσικά παραβιάζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Οι αντιδράσεις ήταν ακαριαίες με πρώτη, εκείνη της Σοφίας Φιλιππίδου, που είναι πρέσβης της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία αποχώρηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ακολούθησε ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, με σκληρή γλώσσα, στην οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι «η πράξη αυτή παραβιάζει κατάφωρα τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και το Σύνταγμα της γείτονος χώρας, το οποίο έχει εναρμονιστεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση, παρά τις αντιρρήσεις που είχε εκφράσει ως αντιπολίτευση κατά την κύρωση της συμφωνίας, τη σεβάστηκε ως επικυρωθείσα διεθνή συνθήκη που υπερέχει κάθε άλλης διάταξης νόμου».

«Η Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτό, δηλώνει κατηγορηματικά ότι η περαιτέρω πρόοδος στις διμερείς σχέσεις της με τη Βόρεια Μακεδονία καθώς και η ευρωπαϊκή πορεία της τελευταίας εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και κυρίως από τη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της χώρας», καταλήγει το ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του» αναφέρει η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Λίγο νωρίτερα, την έντονη αντίδρασή της είχε εκφράσει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία με ανάρτησή της επεσήμανε στη Βόρεια Μακεδονία πως ο δρόμος για την ένταξή της στην ΕΕ περνά μέσα από τον πλήρη σεβασμό στη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Προκειμένου η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, είναι υψίστης σημασίας η χώρα να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τον πλήρη σεβασμό των δεσμευτικών συμφωνιών της, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών», ανέφερε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της.

For North Macedonia to continue its successful path on EU accession it is paramount that the country continues on the path of reforms and full respect for its binding agreements, including the Prespa Agreement.