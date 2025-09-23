Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν λόγω κωλύματος του Τούρκου προέδρου

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν να συναντηθεί απόψε, στις 9 το βράδυ με τον Τούρκο πρόεδρο - Αναζητείται νέα ημερομηνία
Μητσοτάκης - Ερντογάν
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συμμετέχει σε συνάντηση με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι δεν θα συναντηθεί απόψε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. 

Η τουρκική πλευρά ειδοποίησε την ελληνική και πλέον αναζητείται νέα ώρα, στις επόμενες ημέρες, στη Νέα Υόρκη, με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.

Στο μεταξύ, κανονικά θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο θα συζητήσουν μεταξύ άλλων και το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, θέμα για το οποίο είχε εκφράσει αντιρρήσεις η κυπριακή πλευρά και είχε προκαλέσει ένταση ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να εγκαταλείψει την αδράνεια και να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος
«Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια. Η λύση των δύο κρατών στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ, είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη επιλογή για την ειρηνική συνύπαρξη και ασφάλεια»
διαδηλώσεις
Γιώργος Φλωρίδης: Δεν έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής – Εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχει τεθεί ζήτημα ταυτοποίησης σορού θύματος των Τεμπών
«Εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχει αίτημα, δεν μπορεί να αποφανθεί, γιατί δεν έχει αίτημα. Αν υποβληθεί, όπως λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θα απαντηθεί άμεσα»
Ο Γιώργος Φλωρίδης 35
Newsit logo
Newsit logo