Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν λόγω κωλύματος του Τούρκου προέδρου

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συμμετέχει σε συνάντηση με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι δεν θα συναντηθεί απόψε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τουρκική πλευρά ειδοποίησε την ελληνική και πλέον αναζητείται νέα ώρα, στις επόμενες ημέρες, στη Νέα Υόρκη, με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.

Στο μεταξύ, κανονικά θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο θα συζητήσουν μεταξύ άλλων και το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, θέμα για το οποίο είχε εκφράσει αντιρρήσεις η κυπριακή πλευρά και είχε προκαλέσει ένταση ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία.