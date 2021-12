Τις καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, περί VIP ΜΕΘ υιοθετεί ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε στη Βουλή σχετική ερώτηση.

Το κείμενο κατατέθηκε με πρωτοβουλία της αναπληρώτριας τομεάρχη Υγείας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Δώρας Αυγέρη, ενώ συνυπογράφεται από 30 βουλευτές. Δεν υπογράφει ωστόσο ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, σηματοδοτώντας έτσι μια «ηχηρή» διαφοροποίηση.

Πρόκειται για τη δεύτερη διαφοροποίηση του πρώην υπουργού Υγείας για τις VIP ΜΕΘ, καθώς μιλώντας χθες στο δελτίο ειδήσεων του Kontra, ο Ανδρέας Ξανθός κλήθηκε να σχολιάσει τις καταγγελίες από εκπροσώπους της ΟΕΝΓΕ και της ΠΟΕΔΗΝ ότι, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες ΜΕΘ, η κυβέρνηση δεν τις αξιοποιεί και ότι είναι εκτός μάχης κρατημένες για «VIP περιστατικά».

«Αυτό υπερβαίνει κάθε λογική. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει και δεν θέλω να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρξει. Κατά την άποψή μου, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, έχει χαρακτηρίσει συκοφαντικές τις καταγγελίες Γιαννάκου, ενώ ο υπουργος Υγείας, Θάνος Πλεύρης, κατέθεσε αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

«Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2021

Ερώτηση & ΑΚΕ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Υπάρχουν κλίνες “VIP” ΜΕΘ COVID -19 ; Τί απαντά το Υπουργείο Υγείας; Να κατατεθούν στην Βουλή όλα τα στοιχεία για τον αριθμό των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ και τον αριθμό των θανάτων διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ

Οι δημόσιες καταγγελίες των εκπροσώπων των υγειονομικών για δεκάδες κλίνες ΜΕΘ που παραμένουν κλειστές και προορίζονται για «VIP» ασθενείς δείχνουν τον απόλυτο εκτροχιασμό της κυβερνητικής πολιτικής στην διαχείριση δημόσιου συστήματος υγείας καθώς και την πλήρη αδυναμία διαχείρισης της πανδημικής κρίσης, η οποία παραμένει ανεξέλεγκτη εδώ και πολλούς μήνες.

Συγκεκριμένα σε παρέμβασή του σε τηλεοπτικό σταθμό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος έκανε λόγο για κλίνες ΜΕΘ που παραμένουν κλειστές για VIP ασθενείς ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ σε νοσοκομεία και επεσήμανε ότι: «Με βάση το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Υγείας λειτουργούν 647 κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά κορωνοϊού. Με βάση τα στοιχεία που δίνονται οι διασωληνωμένοι είναι 714. Άρα ακόμα και όλοι διασωληνωμένοι να ήταν στις ΜΕΘ, υπάρχουν τουλάχιστον 114 ασθενείς με κορωνοϊό που βρίσκονται εκτός ΜΕΘ επί πολλές μέρες, ενώ πολλοί χάνουν τη ζωή τους. Και ρωτώ εγώ αφού έχουμε 114 εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένους γιατί οι 47 κλίνες δε γεμίζουν;». Επιπλέον, τόνισε ότι «ενώ υπήρχαν δυο κενές κλίνες στο ΚΑΤ, δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένα ανδρόγυνο, 58 και 59 ετών αντίστοιχα, που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στη Νίκαια από την προηγούμενη μέρα». («Κρατούν κλειστές ΜΕΘ για VIP ασθενείς»: Απίστευτη καταγγελία Γιαννάκου σε ΣΚΑΪ, https://www.skai.gr/news/greece/kratoun-kleistes-meth-gia-vip-astheneis-apisteyti-kataggelia-giannakou-se-skai ).

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) Παναγιώτης Παπανικολάου παρουσίασε σε δημόσια τηλεοπτική του παρέμβαση συγκεκριμένα στοιχεία από τον ΕΟΔΥ που καταδεικνύουν την στρεβλή εικόνα των ΜΕΘ που δημιουργεί η κυβέρνηση: «Από τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας (πλατφόρμα ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΙ) προκύπτει ότι εκτός ΜΕΘ, σε λίστα αναμονής για ΜΕΘ, ήταν 154 διασωληνωμένοι, «μηχανικά αεριζόμενοι» ασθενείς πάσχοντες από όλες τις παθήσεις (120 περίπου με covid-19). Η κ. Γκάγκα έχει πει ότι ανακοινώνει στο συνολικό νούμερο και τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Υποθέτουμε ότι αυτοί που λέει το υπουργείο πως νοσηλεύονται εντός ΜΕΘ, είναι εντός κανονικών ΜΕΘ -που δεν είναι, στη Θεσσαλονίκη κυρίως πολλοί από αυτούς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ-μαϊμού. Αλλά σύμφωνα με το υπουργείο, 595 ασθενείς με covid-19 είναι διασωληνωμένοι εντός ΜΕΘ και 120 είναι εκτός ΜΕΘ. Στις 27 Νοεμβρίου 2021 ο κ. Πλεύρης με γραπτή ανακοίνωση-απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε μεταξύ άλλων ότι δήθεν «λειτουργούν στο ΕΣΥ πλήρως 1.300 κλίνες ΜΕΘ» και ότι επιπρόσθετα, εκτός από αυτές, έχει δεσμεύσει δήθεν και όλες τις κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, που είναι τουλάχιστον 350. Άρα, 1.650 σύνολο. Αφαιρώντας λοιπόν τους 595 διασωληνωμένους με covid-19, μένουν 1.055 κλίνες ΜΕΘ.Υπάρχουν και 35 non covid ασθενείς στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Άρα, ο κ. Πλεύρης λέει ότι χτες είχαμε 1.055 κλίνες non covid ΜΕΘ, όλες υπερπλήρεις, καθώς και 35 non covid ασθενείς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Σύνολο, 1.090. Είναι εξωφρενικό ψέμα. Ουδέποτε τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου, την περίοδο με την χαμηλότερη νοσηρότητα μακράν, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό non covid διασωληνωμένων. Άρα, ο αριθμός των ΜΕΘ που αναφέρει ο κ. Πλεύρης είναι ένα χυδαίο, φουσκωμένο ψέμα».

Πρόσθεσε δε ότι: «Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του υπουργείου Υγείας χτες, προκύπτει ότι η πληρότητα στις ΜΕΘ covid-19 είναι 120% (595 μέσα και 120 έξω). Το ίδιο το υπουργείο Υγείας όμως δίνει 98,9% πληρότητα ΜΕΘ covid-19. Αυτό είναι ταυτόχρονα και ασύστολο ψέμα και ομολογία ανοιχτή ότι φυλλάσσονται σε συγκεκριμένες “καθηγητοπανεπιστημιακές” πτέρυγες κλίνες ΜΕΘ “καβάτζα”. Σε ποια άλλη χώρα με τέτοια χυδαία ψέματα την ώρα που χαροπαλεύουν εκτός ΜΕΘ και πεθαίνουν κάθε μέρα δεκάδες συνάνθρωποί μας, θα μπορούσε να σταθεί μια κυβέρνηση;». (Καταγγελία ΟΕΝΓΕ – ΠΟΕΔΗΝ / «Καβάτζα» για VIP ασθενείς 47 κλίνες ΜΕΘ – Διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ το 80% των θανάτων/ https://www.avgi.gr/koinonia/402830_kabatza-gia-vip-astheneis-47-klines-meth-diasolinomenoi-ektos-meth-80-ton-thanaton ).

Σε γραπτή απάντηση – υπεκφυγή του, ο Υπουργός Υγείας έκανε αναφορά για διακίνηση fake news που προσβάλλουν τους γιατρούς χωρίς όμως να δώσει καμία περαιτέρω επαρκή και σαφή διευκρίνιση για τον πραγματικό αριθμό των ΜΕΘ στα νοσοκομεία της χώρας. Αρκέστηκε δε να αναφέρει ότι: «Αναφορικά με τις καταγγελίες για την επιλεκτική εισαγωγή ασθενών στις ΜΕΘ διευκρινίζεται ότι η δήλωση των ασθενών που χρειάζονται ΜΕΘ γίνεται από τους ιατρούς στην πλατφόρμα του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ. Όλα τα νοσοκομεία που διαθέτουν κενές κλίνες ΜΕΘ βλέπουν τα αιτήματα και βάση ιατρικών κριτηρίων δέχονται με απόφαση ιατρών τον ασθενή στην κενή κλίνη ΜΕΘ που διαθέτουν. Αναφορές ότι κρατούνται κλίνες ΜΕΘ ή γίνεται επιλεκτική εισαγωγή τους είναι ψευδέστατες και προσβάλλουν πρωτίστως τους ιατρούς. Όσοι διακινούν fake news λειτουργούν ως συκοφάντες και είναι υπόλογοι απέναντι στους ιατρούς, που προσβάλλουν». (Καταγγελία για VIP κλίνες ΜΕΘ: Αντίδραση Πλεύρη και πυρά Ηλιόπουλου κατά κυβέρνησης (https://www.ethnos.gr/Politics/article/186356/kataggeliagiavipklinesmethantidrashpleyrhkaipyrahliopoyloykatakybernhshs).

Από την άλλη πλευρά η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν δηλωτική της έντονης αμηχανίας και της διγλωσσίας της κυβερνητικής πολιτικής καθώς δεν διέψευσε τις δηλώσεις των συνδικαλιστών, θεωρώντας, μάλιστα, αδιανόητο να γίνονται τέτοιες διακρίσεις. Σημείωσε μάλιστα ότι, αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, αυτά πρέπει να καταγγελθούν και να διερευνηθούν. Χωρίς να κρύψει την αμηχανία του επιχείρησε να διαμηνύσει ότι είναι αδιαπραγμάτευτη θέση για την κυβέρνηση ότι τα κριτήρια για εισαγωγή στη ΜΕΘ είναι αποκλειστικά και μόνο υγειονομικά. (VIP κλίνες ΜΕΘ / Επιτελική αμηχανία και διγλωσσία https://www.avgi.gr/politiki/402904_epiteliki-amihania-kai-diglossia).

Η προκλητική αυτή στάση του Υπουργείου Υγείας έχει ξεσηκώσει θύελλα κοινωνικών αντιδράσεων, ιδίως από εκατοντάδες συγγενείς θυμάτων COVID -19 οι οποίοι έχασαν την ζωή τους ευρισκόμενοι σε λίστες αναμονής ή εκτός ΜΕΘ.

Ιδιαίτερα ηχηρή ήταν και η παρέμβαση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: “Σήμερα η επικαιρότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι στα νοσοκομεία μας εκατοντάδες άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι έξω από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Με το γεγονός ότι καθημερινά έχουμε συνηθίσει την απώλεια των ανθρώπων, μία μέρα 80, μια μέρα 100, μια άλλη μέρα 120, αυτά δεν είναι αριθμοί, είναι ζωές. «Και βεβαίως με το γεγονός ότι ορθώς έσπευσε η εισαγγελία στις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ σε σχέση με την ιδιαίτερη διαχείριση “VIP πολιτών”, εντός εισαγωγικών το θέτω, […] στην προοπτική της θεραπείας, απέναντι στην προοπτική της αξιοπρεπούς περίθαλψης.

Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει όλα τα στοιχεία και στη Δικαιοσύνη και στη δημοσιότητα. Πρώτα από όλα οφείλει να δώσει όλα τα στοιχεία σε σχέση με τον ακριβή αριθμό των συμπολιτών μας που είναι εκτός ΜΕΘ, όλα τα στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό της θνητότητας των ανθρώπων που είναι διασωληνωμένοι έξω από τις Μονάδες Εντατικής, καθώς και να διαλευκάνει μέχρι τέλους, να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο, για περιπτώσεις όπου μπορεί να υπήρξε προτεραιοποίηση με βάση την ιδιότητα του ασθενούς.

Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο δικαίωμα για ζωή, όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο δικαίωμα για αξιοπρεπή περίθαλψη. Βεβαίως φτάσαμε ως εδώ γιατί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη υποτίμησε το δικαίωμα στην αξιοπρεπή περίθαλψη και το δικαίωμα στη ζωή. Και δεν έχει κάνει τίποτε πραγματικά για να ενισχύσει το ΕΣΥ και την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, τίποτα βεβαίως σε σχέση με τις αυξημένες ανάγκες σε μία περίοδο πανδημίας. Και αυτή είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη”. (Αλ. Τσίπρας: Να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο αν υπήρξαν περιπτώσεις προτεραιοποίησης VIP για κλίνη σε ΜΕΘ, https://left.gr/news/al-tsipras-na-ftasei-mahairi-sto-kokkalo-ypirxan-periptoseis-proteraiopoiisis-vip-gia-klini-se).

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με δημοσιεύματα η πλειονότητα των «VIP» ΜΕΘ βρίσκονται στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός» και «Σωτηρία», όπου οι VIP ασθενείς τυγχάνουν ιδιαίτερης φροντίδας άκρως δυσανάλογης με τους άλλους ασθενείς ενώ φαίνεται να έχουν και πρωτοφανείς και παράλογες απαιτήσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς. (εφημ . «Δημοκρατία», ΜΕΘ για εκλεκτούς, απίστευτη καταγγελία από ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ! Υπάρχει εισαγγελέας;, έντυπη έκδοση 9.12.2021).

Επειδή, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ισότιμη και ακώλυτη πρόσβαση όλων των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Επειδή, οι καταγγελίες δείχνουν την απόλυτα στρεβλή εικόνα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση την πιο κρίσιμη περίοδο της πανδημίας.

Επειδή, τέτοιου είδους χειρισμοί και κυβερνητικές πρακτικές θέτουν σε διακινδύνευση την δημόσια υγεία και προσβάλλουν βάναυσα τους ασθενείς και όλους τους υγειονομικούς που δίνουν μάχη σε αντίξοες συνθήκες.

Επειδή, καθημερινά χάνουν την ζωή τους εκατοντάδες ασθενείς με Covid, εντός και εκτός ΜΕΘ χωρίς να γνωρίζει κανείς την πραγματική εικόνα των ΜΕΘ στα νοσοκομεία της χώρας .

▪️ Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πόσοι ασθενείς COVID παρέμεναν σε καθημερινή βάση διασωληνωμένοι σε κλίνες ΜΕΘ σε κάθε νοσοκομείο χωριστά από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα;

Πόσοι ασθενείς COVID παρέμεναν σε καθημερινή βάση σε κλίνες εκτός ΜΕΘ COVID σε κάθε νοσοκομείο χωριστά από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα;

Πόσοι ασθενείς COVID διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ πέθαναν από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα(κάθε νοσοκομείο χωριστά);

Πόσοι ασθενείς COVID πέθαναν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ ή στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα (κάθε νοσοκομείο χωριστά);

Πόσες είναι οι κλίνες ΜΕΘ που διαθέτει κάθε δημόσιο νοσοκομείο χωριστά και πόσες κλίνες ΜΕΘ έχει δεσμεύσει το Υπουργείο Υγείας από κάθε ιδιωτική κλινική;

Πόσες κλίνες ΜΕΘ COVID υπάρχουν σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο και πόσες ΜΕΘ έχουν διατεθεί από ιδιωτικές κλινικές και στρατιωτικά νοσοκομεία για COVID περιστατικά από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα;

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ΕΚΑΒ – ΕΚΕΠY και σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρούνται καθημερινά στις υπάρχουσες πλατφόρμες ποια είναι η πληρότητα των κλινών ΜΕΘ COVID από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα; Υπήρξαν καθόλη την χρονική περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα κενές κλίνες ΜΕΘ σε νοσοκομεία; Και αν ναι, πόσες ήταν αυτές και σε ποια νοσοκομεία της χώρας;

Αληθεύουν οι καταγγελίες των εκπροσώπων των υγειονομικών για κλίνες “VIP” ΜΕΘ COVID -19;

Αληθεύουν τα δημοσιεύματα περί ύπαρξης κλινών “VIP” ΜΕΘ COVID -19 σε δύο από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας (ΓΝΑ “Ευαγγελισμός” & ΓΝΑ “Σωτηρία”);

▪️ Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Παρακαλούμε να κατατεθούν προς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών:

-Οργανογράμματα από τα οποία προκύπτει ο πραγματικός αριθμός των κλινών ΜΕΘ ανά νοσοκομείο.

– Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός των κλινών ΜΕΘ COVID ανά δημόσιο και ανά ιδιωτικό νοσοκομείο για την χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και σήμερα.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Βαγενά Άννα

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Ιωάννης

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καφαντάρη Χαρά

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μουζάλας Ιωάννης

Μπαλάφας Ιωάννης

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπανάτσιου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Σαρακιώτης Ιωάννης

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Ψυχογιός Γεώργιος».