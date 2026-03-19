Ανδρουλάκης: Η Ευρώπη να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης – Κάποιοι ηγέτες συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ

Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος και τόνισε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να συσπειρωθούν, να αγωνιστούν για το διεθνές δίκαιο και όχι να συμπεριφέρονται λες και είναι υποτελείς του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε η Ένωση να κινηθεί με δυναμισμό και σεβασμό.

Στο τέλος, υποστήριξε πως τα κράτη – μέλη της ΕΕ πρέπει να πάρουν μέτρα για την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε δε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ περί μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί η σύρραξη.

«Για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Γι’ αυτό η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά και οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ. Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», είπε αρχικά.

«Τα κράτη-μέλη οφείλουν επιπλέον να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση των άμεσων επιπτώσεων. Το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα πρότεινε να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.