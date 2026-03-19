Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η Ευρώπη να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης – Κάποιοι ηγέτες συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ

«Τα κράτη-μέλη οφείλουν επιπλέον να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση των άμεσων επιπτώσεων», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Νίκος Ανδρουλάκης

Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος και τόνισε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να συσπειρωθούν, να αγωνιστούν για το διεθνές δίκαιο και όχι να συμπεριφέρονται λες και είναι υποτελείς του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε η Ένωση να κινηθεί με δυναμισμό και σεβασμό.

Στο τέλος, υποστήριξε πως τα κράτη – μέλη της ΕΕ πρέπει να πάρουν μέτρα για την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε δε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ περί μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί η σύρραξη.

«Για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Γι’ αυτό η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά και οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ. Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», είπε αρχικά.

«Τα κράτη-μέλη οφείλουν επιπλέον να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση των άμεσων επιπτώσεων. Το ΠΑΣΟΚ  στην Ελλάδα πρότεινε να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πολιτική
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
95
81
65
61
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρινάκης: Αμυντική ενέργεια η κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot
«Η συγκεκριμένη συστοιχία είναι εκεί από το 2021. Υπήρξε επιθετική ενέργεια και στο πλαίσιο της αντιμετώπισής της συμμετείχε η ελληνική αποστολή. Δεν θα μπορούσα να γνωρίζω τις λεπτομέρειες»
Παύλος Μαρινάκης
Ανανεώθηκε πριν 23 λεπτά
Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις της κρίσης – Δεν θα ανεχθούμε επανάληψη του 2015 στο προσφυγικό
«Ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών ειδικά των πιο αδύναμων αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε το βίντεο με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκια στη Βουλή
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο κατά του Άδωνι Γεωργιάδη όσο και κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας «αήθη επίθεση» εις βάρος της και κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που «δεν τιμούν το Κοινοβούλιο»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε το βίντεο με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκια στη Βουλή
65
Ο Νίκος Ανδρουλάκης τα λέει στον Οδυσσέα για να τα ακούει ο Χάρης – Ο Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ από τη Βουλή
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αρνείται να απαντήσει στο αν φεύγει και από την πολιτική, ενώ με μία ανάρτησή του φρόντισε να ευχαριστήσει όσους τον στήριξαν τις τελευταίες ώρες
O Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 6
