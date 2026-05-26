Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο «προστάτης των αδυνάτων», επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους

«Χθες, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ "Στο χιλιοστό", των Ε. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Claude Juncker τα είπε όλα»
Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
«Όσο και να προσπαθεί ο Αλέξης Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να «θάψει» βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε σχόλιό του για το πρόσφατο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» του ΣΚΑΙ.

Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε σχετικά: «Μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς: ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των “φτωχών και των αδυνάτων”».

«Χθες, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ “Στο χιλιοστό”, των Ε. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Claude Juncker τα είπε όλα. Σύμφωνα με τον ίδιο και καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό» τόνισε.

«Και τι έκανε ο “προστάτης των αδυνάτων”; Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να “θάψει” βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα» κατέληξε.

