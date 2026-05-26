Ζωή Κωνσταντοπούλου για Άδωνι Γεωργιάδη: «Οι φασίστες, νομίζουν πως μπορούν να βάζουν φυλακή με αναγγελίες»

Επεισοδιακή για ακόμη μία φορά η συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή «Συνδέσεις» του Ertnews, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να λογομαχεί με τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο και να εξαπολύει νέα πυρά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (26.05.2026) στο στούντιο της εκπομπής, μιλώντας για τη δίκη των Τεμπών, την δικαστική αίθουσα και τις μετατροπές που έγιναν μετά τις καταγγελίες συγγενών θυμάτων και των δικηγόρων τους αλλά και κάνοντας και αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη και στη δικαστική διαμάχη τους. Τα «αίματα» δεν άργησαν να ανάψουν, όταν έπεσε στο τραπέζι η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο να απαντά «αρχίσαμε τώρα αυτά για τα βίντεο στο Τiktok».

Μιλώντας για την μήνυση από τον Άδωνι Γεωργιάδη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως «στις 12 Φεβρουαρίου είπε πως θα μου κάνει 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα με βάλει φυλακή, γιατί έτσι κάνουν οι φασίστες νομίζουν ότι μπορεί να βάζουν φυλακή με αναγγελίες. Ο Γεωργιάδης είναι το φασιστοειδές που το είδαμε σε βίντεο να έχει δέσει πισθάγκωνα έναν εργαζόμενο στο νοσοκομείο της Νίκαιας και να ουρλιάζει “αυτόφωρο αυτόφωρο”».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην μήνυση που έκανε η ίδια στον Άδωνι Γεωργιάδη λέγοντας πως ακόμη δεν έχει διαβιβαστεί στη Βουλή παρά το γεγονός πως την έκανε νωρίτερα από εκείνον.

Σχετικά με την άρση ασυλίας την και την λογομαχία με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον δημοσιογράφο πως την συκοφαντεί.

Η συζήτηση εξελίχθηκε ως εξής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να σταματήσετε να με συκοφαντείτε γιατί λέτε ότι αρνήθηκα την άρση ασυλίας.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Αφού το αρνηθήκατε στη Βουλή. Είπατε να αρθεί η άρση ασυλίας σας;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θέλετε ο κόσμος να ξέρει ποια είναι αυτή η υπόθεση;

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Δεν αρνηθήκατε την άρση ασυλίας;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κύριε Παπαχλιμίντζο, ήσασταν στο γραφείο του Μητσοτάκη το 2013, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Αρχίσαμε τώρα αυτά για τα βίντεο στο Τiktok.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πώς;

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Αν θέλετε να φτιάξετε βίντεο για το TikTok και με θέλετε κομπάρσο, πείτε το από την αρχή, μην το αφήνετε για το τέλος.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Ευτυχώς γλιτώσαμε για σήμερα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προσπαθείτε να μην ακουστεί αυτό που θέλω να πω.