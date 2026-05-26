Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα και τέταρτη η Καρυστιανού – Στο 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη δύναμη στην πρόθεση ψήφου, ενώ η μεγαλύτερη κινητικότητα εντοπίζεται στον χώρο της Κεντροαριστεράς μετά την εμφάνιση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 26,1%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων. Ωστόσο, η εικόνα πίσω από την πρώτη θέση δείχνει σημαντικές ανακατατάξεις, καθώς το υπό σύσταση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 12,8%, περνώντας οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ που περιορίζεται στο 12,3%.

Εντυπωσιακή είναι και η αποδυναμωμένη εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ που καταγράφει μόλις ένα 0,5%. Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», το οποίο εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με 7,5%.

Στον χώρο δεξιότερα της ΝΔ η «Ελληνική Λύση» καταγράφει 5,8%.

Η «Φωνή Λογικής» φτάνει στο 3,9%, ξεπερνώντας καθαρά το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Αναλυτικά τα ποσοστά που καταγράφει η έρευνα:

Νέα Δημοκρατία: 26,1%

Κόμμα Αλέξη Τσίπρα: 12,8%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 7,5%

Ελληνική Λύση: 5,8%

ΚΚΕ: 5%

Φωνή Λογικής: 3,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,2%

ΜέΡΑ25: 2,8%

Δημοκράτες: 2,5%

Νίκη: 0,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,5%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Άλλο κόμμα: 3,8%

Αναποφάσιστοι: 12,7%

Παρά την πρωτιά της ΝΔ, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το ενδεχόμενο νέας εκλογικής νίκης του κόμματος. Στο σχετικό ερώτημα, το 44% θεωρεί πιθανή μία ακόμη κυβερνητική θητεία, ενώ το 45% εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα καταφέρει να παραμείνει στην εξουσία μετά τις επόμενες εκλογές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εύρημα για τη σταθερότητα της ψήφου. Το 82% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δύσκολα θα άλλαζε κομματική επιλογή σε έναν πιθανό δεύτερο γύρο εκλογών, ενώ μόλις το 15% αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετακίνησης.

Στην ιδεολογική κλίμακα Δεξιάς – Αριστεράς, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τοποθετείται πιο κοντά στον κεντρώο χώρο, με ήπια κλίση προς τα δεξιά, καθώς οι πολίτες το αξιολογούν στο «4» σε κλίμακα από το 1 έως το 10.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, παρότι το νέο πολιτικό του εγχείρημα εμφανίζει δυναμική, οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την εικόνα του. Το 45% θεωρεί ότι εμφανίζεται χειρότερος σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019, το 32% πιστεύει ότι παραμένει ίδιος, ενώ το 20% εκτιμά ότι έχει βελτιωθεί.

Αρνητική είναι η εικόνα και για τον Αντώνη Σαμαρά σε ό,τι αφορά το πολιτικό του μέλλον. Το 62% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα πρέπει να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική, το 27% βλέπει θετικά τη δημιουργία νέου κόμματος, ενώ μόλις το 7% επιθυμεί επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία.

Σε ερώτημα που αφορούσε τη διαχείριση μίας εθνικής κρίσης, με το υποθετικό σενάριο του «κόκκινου τηλεφώνου» να χτυπά στις 3 τα ξημερώματα στο γραφείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 34% στις απαντήσεις εμπιστοσύνης των πολιτών. Ακολουθεί η επιλογή «άλλος» με 23%, ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, η απάντηση «κανένας» με 13%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10% και η Μαρία Καρυστιανού με 6%.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ δεύτερη έρχεται η επιλογή «κανένας» με 15,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,6% και η Μαρία Καρυστιανού με 5,5%.

Τέλος, το 50% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι υπάρχουν πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα που διατηρούν σχέσεις ή ευνοϊκή αντιμετώπιση από τη Ρωσία, ενώ το 33% διαφωνεί με αυτή την εκτίμηση. Ένα 17% δηλώνει ότι δεν έχει σαφή άποψη για το ζήτημα.