Ανδρουλάκης σε Δεμίρη: Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές, να προσφύγω νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ

Την απουσία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα από την Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής στηλίτευσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση αυτή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη τον κάλεσε να απαντήσει γιατί δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ και δεν του έχει χορηγήσει τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του.

Διαφορετικά όπως είπε «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ».

Μερικά από τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής:

«Κύριε Δεμίρη, πράξατε αυτό που επιτάσσει το καθήκον σας ως Διοικητής της ΕΥΠ και παρευρίσκεστε στην επιτροπή, σε αντίθεση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μαθαίνουμε ότι δεν προσέρχεται επικαλούμενος τη διάκριση των εξουσιών.

Βέβαια, αυτή του η άρνηση είναι απόλυτα αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό, ο οποίος έχει υποχρέωση όχι μόνον να προστατεύει την ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης αλλά και να συνεισφέρει στη λειτουργία της Βουλής και των εκπροσώπων του λαού, στο όνομα του οποίου άλλωστε απονέμεται και η δικαιοσύνη. Ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Και οι κρίνοντες, λοιπόν, κρίνονται. Όμως, κύριε Δεμίρη, προκαλεί αλγεινή εντύπωση – πρώτα από όλα σε εμένα ως στόχο παρακολούθησης – η άρνησή σας να συμμορφωθείτε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 465/2024. Εκεί κρίθηκε ότι «όταν η απόφαση για τον περιορισμό του απορρήτου των επικοινωνιών χορηγείται βάσει αιτιολογημένου και εμπεριστατωμένου αιτήματος των αρμόδιων εθνικών αρχών, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή».

Και συνέχισε: «Στην δική μου περίπτωση, όμως, η ΑΔΑΕ μου γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα οποία η υπηρεσία σας αρνήθηκε να χορηγήσει και με δική σας προσωπική ευθύνη. Οπότε τα ερωτήματα είναι σαφή: Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας; να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών ως οφείλετε. Και να είστε σαφής σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ήξεις – αφήξεις. Άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ενώπιον μου στην τηλεμαχία του 2023 ότι ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε για την παρακολούθησή μου. Συνεπώς, ποιος είναι ο λόγος απορρήτου που επικαλείστε, όταν ο πολιτικός σας προϊστάμενος, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος;

Με εξωθείτε να στραφώ νομικά εναντίον σας

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απυθυνόμενος και πάλι στον διοικητή της ΕΥΠ είπε: «Κύριε Δεμίρη, προέρχεστε από το διπλωματικό σώμα και σε όλη την καριέρα σας υπηρετήσατε το εθνικό συμφέρον και τη νομιμότητα, τώρα γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας; Γιατί εκθέτετε τη χώρα διεθνώς; Δεν γνωρίζετε τη ζημιά, που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα; Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου; Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ».

Και κατέληξε: «Ακούγοντας την εισαγωγική σας τοποθέτηση έχω, τέλος, να κάνω δυο επισημάνσεις: Είπατε ότι αναλάβατε να κάνετε μια νέα ΕΥΠ και παραλάβατε μια κατάσταση σε δύσκολες συνθήκες, εξηγείστε μας τι εννοείτε ακριβώς. Ποιες είναι αυτές οι δύσκολες συνθήκες, που σας ανάγκασαν να κάνετε μια νέα ΕΥΠ; Δεύτερον, αναφέρατε ότι στις εποχές των μεγάλων προκλήσεων θέλετε να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο προστασίας των επικοινωνιών των αξιωματούχων της χώρας. Θέλω να σας θυμίσω ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, είχα ζητήσει να ελεγχθούν τα κινητά υπουργών, βουλευτών και όλων των αξιωματούχων για να προστατευτούν από τα παράνομα λογισμικά. Δεν κάνατε τίποτα. Άρα, περισσότερο βλέπω υποκρισία παρά αγωνία προστασίας της εθνικής ασφάλειας».