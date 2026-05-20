Νίκος Ζιάγκος για Μαρία Καρυστιανού: Είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα, πήρε σπαθί και τα έβαλε με το σύστημα

«Εύχομαι να βγει με μεγάλο ποσοστό η Μαρία Καρυστιανού» τονίζει μεταξύ άλλων ο Νίκος Ζιάγκος
Ο Νίκος Ζιάγκος έχει συμφωνήσει με τη Μαρία Καρυστιανού και θα ενταχθεί στο κόμμα της. Σε νέες δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο ηθοποιός έπλεξε το εγκώμιο της 53χρονης και την χαρακτήρισε «σύγχρονη Μπουμπουλίνα». Έκανε λόγο για «Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης», για «πληρωμένα τρολάκια» που προσπαθούν να πλήξουν τη μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης και για «μπούρδες» αναφορικά με τα όσα λένε ορισμένοι για εκείνον, με στόχο να πλήξουν – όπως πιστεύει – τη δημόσια εικόνα του.

Η Μαρία Καρυστιανού θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός της, ανήμερα της γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης, στις 21 Μαΐου. Ο Νίκος Ζιάγκος δηλώνει αποφασισμένος να σταθεί δίπλα της στον πολιτικό αγώνα και μιλάει για εκείνη με θαυμασμό.

Ο Νίκος Ζιάγκος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αρχικά πήγα στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού γιατί εκτός του ότι περνάει αυτή την τραγική κατάσταση αυτή η γυναίκα, όλοι λέγαμε ότι μια μέρα μπορεί να κάνει ένα κόμμα και είπα μακάρι να γίνει να πάω κι εγώ. Διότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν τη σιχαίνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Είπα λοιπόν ότι όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Βλέπω μεγάλη αναταραχή.

Θέλουν να την αποδομήσουν. Κι εγώ λέω «παιδιά, ελάτε στο κόμμα». Εύχομαι να βγει με μεγάλο ποσοστό η Μαρία. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό, εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα, και της το ‘πα και συγκινήθηκε νομίζω. Και πάμε όλοι μαζί παιδιά για να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Διότι είμαστε υπό κατοχή, και το ξέρετε».

Σχετικά με το αν μίλησε με τη Μαρία Καρυστιανού για τις θέσεις του κόμματός της, είπε: «Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολύς κόσμος μέσα στο γραφείο. Στο διαδίκτυο γίνεται της παλαβής, αλλά στο διαδίκτυο όπως ξέρετε, υπάρχουν και πάρα πολλά τρολάκια. Πληρωμένα τρολάκια, που σπεύδουνε να υποβαθμίσουν, να θάψουνε, να λιθοβολήσουν, έτσι; Ήδη η Μαρία με τον Θανάση κάνανε μήνυση σε κάποιον, ο οποίος είπε ότι είναι το κόμμα κατ’ εντολή του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάτι μπούρδες».

Όσο για τις παλαιότερες δηλώσεις του με τις 3.800 γυναίκες και τον εθισμό του στο σεξ, απάντησε: «Αυτά είναι μπούρδες που βγάζουνε τα τρολάκια… κατ’ εντολήν του καθεστώτος. Και βέβαια, είναι το μόνο που μπορούν να βρούνε για να σε θάψουνε. Και άλλωστε αυτό είχε γίνει το ’11, ένα αρνητικό μάρκεκτινγκ που είχα κάνει τότε. Καταλάβατε; Ένα τρολάρισμα που έκανα. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι τρολάρισμα, είναι ένας ηλίθιος. Δεν μπορούν να με βλάψουνε πουθενά».

«Ξέρετε πώς ονομάζω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης; Μέσα μαζικής εξαπάτησης. Η Μαρία Καρυστιανού, είναι το πραγματικά καθ’ ύλην αρμόδιο άτομο, που θα ασχοληθεί με τα παιδιά και όλα τα θέματα των παιδιών. Διότι είναι μια χαροκαμένη μάνα. Η Μαρία Καρυστιανού σαν συμβολισμός, είναι μία σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάππους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος».

