Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία εμπλοκή κράτους – μέλους της ΕΕ στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Μήνυμα υπέρ της μη εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και υπέρ της έμπρακτης αλληλεγγύης προς κάθε κράτος-μέλος που ενδέχεται να βρεθεί υπό πίεση, εξέπεμψε το πρωί της Τρίτης (24.03.2026) από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής ως προς τη στάση που οφείλει να τηρήσει η Ευρώπη απέναντι στη σύγκρουση. «Θέση μου και θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να συμμετάσχει με τον οποιοδήποτε τρόπο σε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε, απευθυνόμενος στον πρόεδρος της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόσθεσε δε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν να δείξουν «απεριόριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη» σε όποιο κράτος-μέλος το ζητήσει.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι αυτή η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη «εικονοποιήθηκε εδώ, στην Κυπριακή Δημοκρατία», με την παρουσία της Ελλάδας αλλά και άλλων ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών, σε μια έμμεση αναφορά στη στήριξη προς την Κύπρο εν μέσω της γενικευμένης αστάθειας στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι η μη εμπλοκή δεν μπορεί να εκληφθεί ως στάση αδράνειας. Απευθυνόμενος προς τον Κύπριο πρόεδρο, τόνισε ότι «η μη εμπλοκή στον πόλεμο δεν σημαίνει αδράνεια», προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως προεδρεύουσα χώρα, αλλά και συνολικά η ευρωπαϊκή ηγεσία, οφείλουν να αναλάβουν ισχυρές διπλωματικές πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. «Αν δεν σταματήσει ο πόλεμος, δεν θα σταματήσουν οι επιπτώσεις του», είπε, επισημαίνοντας ότι οι συνέπειες της κρίσης είναι ήδη αισθητές και για την Ευρώπη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε, παράλληλα, τη σημερινή θέση της Κύπρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια, όπως τη χαρακτήρισε, «μεγάλη εθνική επιτυχία», δηλαδή την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ ενώ το Κυπριακό παρέμενε άλυτο. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή επετεύχθη «με πολλή δουλειά και με σχέδιο» από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπό τον Κώστα Σημίτη, ενώ υπενθύμισε και το ενιαίο αμυντικό δόγμα που είχε προωθηθεί επί Ανδρέα Παπανδρέου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ προς τη Λευκωσία για μια «δίκαιη και βιώσιμη λύση», στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. «Στον αγώνα σου για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, θα είμαστε πάντα δίπλα», ανέφερε προς τον κ. Χριστοδουλίδη, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να υπάρξει σε καμία περίπτωση πιθανότητα υλοποίησης σχεδίων της Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού». Όπως είπε, αυτό συνιστά για το ΠΑΣΟΚ «βασική εθνική προτεραιότητα».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ως προς τις διεθνείς προσπάθειες αποκλιμάκωσης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι πρωτοβουλίες που φαίνεται να αναπτύσσονται θα οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, ζητούμενο είναι η αποκλιμάκωση, καθώς η συνέχιση της κρίσης «λειτουργεί αρνητικά για όλους μας, για την Ευρώπη στο σύνολό της, για την περιοχή». Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ακόμη ότι η Λευκωσία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με ηγέτες κρατών της περιοχής, οι οποίοι επίσης επιθυμούν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.