Ανδρουλάκης: Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σηματοδοτεί την εκκίνηση του αγώνα για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή

Με αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση και με σαφές πολιτικό κάλεσμα ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχερεί να δώσει το στίγμα της επόμενης περιόδου, παρουσιάζοντας κόμμα του ως φορέα μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

Σε δήλωσή του στο tovima.gr, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει ότι η έναρξη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ σηματοδοτεί, όπως λέει, την εκκίνηση του αγώνα για «τη μεγάλη πολιτική αλλαγή» που έχει ανάγκη η χώρα, ασκώντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στις «συντηρητικές πολιτικές» της κυβέρνησης, τις οποίες συνδέει με τη διεύρυνση των ανισοτήτων, την υποβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας και την όξυνση των κοινωνικών αδιεξόδων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στα ζητήματα της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι ολιγοπωλιακές δομές σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, τα τρόφιμα, οι τράπεζες και η υγεία, συσσωρεύουν υπερκέρδη, την ώρα που -όπως σημειώνει- οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιθωριοποιούνται, οι μισθοί πιέζονται από την ακρίβεια, τα ενοίκια αυξάνονται και το ιδιωτικό χρέος διογκώνεται.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί, επίσης, τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης προς την κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της δίκαιης κατανομής των πόρων, εκτιμώντας ότι τα επόμενα χρόνια η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας θα παραμείνει ασθενής. Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλείται τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, υποστηρίζοντας ότι διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα περί «οικονομικού θαύματος».

Πέραν της οικονομίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στρέφει τα βέλη του στην κυβέρνησης και για τα ζητήματα θεσμών και κράτους δικαίου, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και για αντιμετώπιση του κράτους ως κομματικού λάφυρου. Ξεχωριστή αναφορά κάνει στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια και να λογοδοτήσουν όσοι φέρουν ευθύνη.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, απευθύνει κάλεσμα σε ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, αλλά και σε πολίτες που είτε έχουν αποστασιοποιηθεί είτε έχουν κάνει άλλες επιλογές, υποστηρίζοντας ότι έχει έρθει «η ώρα για μια νέα Αλλαγή», την οποία συνδέει με την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα της χώρας.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

Σήμερα με το συνέδριο μας ξεκινάμε όλοι μαζί τον αγώνα για τη μεγάλη Πολιτική Αλλαγή που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, για να μπει τέλος στις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες, υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και πολλαπλασιάζουν τα κοινωνικά αδιέξοδα μικραίνοντας τους ορίζοντες της Ελλάδας.

Τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ σε ενέργεια, τρόφιμα, τράπεζες και υγεία σωρεύουν υπερκέρδη, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται, οι μισθοί εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τα ενοίκια εκτοξεύονται, το ιδιωτικό χρέος διογκώνεται.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπατάλησε έναν ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση, χωρίς δίκαιη κατανομή. Γι’ αυτό από το 2028 και έπειτα οι ρυθμοί ανάπτυξης θα προσγειωθούν στα χαμηλά επίπεδα του 1%.

Μόλις προχθές η EUROSTAT αποκαθήλωσε το αφήγημα του δήθεν «οικονομικού θαύματος». Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας με όρους αγοραστικής δύναμης υποχώρησε το 2025 και βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία. Η χώρα έχει «παγώσει». Όλοι τρέχουν γρηγορότερα από εμάς.

Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη, το κόμμα που οδήγησε τη χώρα στην οικονομική περιπέτεια των μνημονίων και της χρεοκοπίας συνεχίζει να συμπεριφέρεται στο κράτος ως λάφυρο παραδομένη στον πελατειασμό, και αντιμετωπίζει τους θεσμούς ως εργαλεία εξουσίας που κατοχυρώνουν προνόμια και ασυλίες για τους ισχυρούς.

Για εμάς είναι θέμα δημοκρατίας και πάνω απ’ όλα εθνικής ασφάλειας να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, για το σκοτεινό παρακράτος που έστησαν ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Γιατί αν δεν τελειώνουμε με αυτές τις νοσηρές πρακτικές, θα κάνουμε απλώς διαχείριση της παρακμής. Χρειάζονται ρήξεις και η συνταγματική αναθεώρηση συνιστά μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Απευθύνομαι, λοιπόν, σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες.

Σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές ή απέχει.

Σε κάθε μετριοπαθή πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα,

Έφτασε η ώρα για μια νέα Αλλαγή, που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου

Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε.