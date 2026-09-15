Ο Γιώργος Φλωρίδης θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές – Κατεβαίνει στην Α’ Θεσσαλονίκης

Στη μάχη του σταυρού στην Α’ Θεσσαλονίκης θα μπει ο Γιώργος Φλωρίδης στις εκλογές του 2027, καθώς με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Η υποψηφιότητα του Γιώργου Φλωρίδη με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης για τις επόμενες εκλογές ανακοινώθηκε επισήμως το απόγευμα της Τρίτης (15.09.2026) με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου του κυβερνώντος κόμματος, οριοθετώντας από τώρα την εκλογική περιφέρεια στην οποία θα πολιτευθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης».