Ανοίγει η πόρτα του ΠΑΣΟΚ: Ονόματα ανακοινώνει ο Σκανδαλίδης – Δείτε live

Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις πόρτες του είτε σε στελέχη που έφυγαν στο παρελθόν και τώρα επιστρέφουν, είτε σε νέα πρόσωπα.

Όλα αυτά θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρούν ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης του ΠΑΣΟΚ, ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πιο βαριά ονόματα όπως έχει ήδη γράψει το newsit.gr θα ανακοινωθούν στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στα τέλη Μαρτίου αλλά και αργότερα στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

Στη συνέντευξη Τύπου σήμερα (09/02/26) θα παρουσιαστεί η σύνθεση της Επιτροπής Διεύρυνσης που θα αριθμεί πάνω από 30 άτομα και θα φέρει την ευθύνη να «τρέξει» τη διαδικασία διεύρυνσης μέχρι το συνέδριο, αλλά και μετά από αυτό, δρώντας κυρίως σε «πυρήνες διεύρυνσης» που θα αναπτυχθούν σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, ει δυνατόν δε και σε όλους τους νομούς.

Δείτε ζωντανά

Τα πρόσωπα που θα συγκροτούν την Επιτροπή δεν είναι απαραίτητο να γίνουν μέλη του ΠΑΣΟΚ αν δεν το επιθυμούν, από τη στιγμή που όλοι εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση, στήριξης του ίδιου προγράμματος, αυτού που φέρει την σφραγίδα του κόμματος και λανσάρεται ως το μόνο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης του τόπου, απέναντι σε εκείνο της ΝΔ, με προοδευτικό μάλιστα χαρακτήρα.