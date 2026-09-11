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Πολιτική

Αντικαταστάθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από εισηγητής μετά τα «καρφιά» κατά συνεργάτη του Νίκου Δένδια – Ενόχληση στο Μαξίμου

Mε απόφαση της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας στη θέση του τοποθετήθηκε ο Γιώργος Αμυράς
Μακάριος Λαζαρίδης
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
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Στην αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή σε δύο κυρώσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προχώρησε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη δημόσια αντιπαράθεση που άνοιξε ο βουλευτής Καβάλας με τον διευθυντή του γραφείου του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, Δημήτρη Περδίκη.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά του στενού συνεργάτη του Νίκου Δένδια, καταλογίζοντάς του «έπαρση και αλαζονεία», ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει εισηγητής στις δύο κυρώσεις. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε στην αντικατάστασή του, με τον Γιώργο Αμυρά να αναλαμβάνει στη θέση του.

«Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας»

Το επεισόδιο άρχισε με ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στο Χ, μέσω της οποίας ο βουλευτής Καβάλας εξέφρασε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους την ενόχλησή του για τη στάση του Δημήτρη Περδίκη.

Αφορμή, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, ήταν η προσπάθειά του να επικοινωνήσει με τον διευθυντή του γραφείου του υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση ενόψει της συζήτησης των δύο κυρώσεων για τις οποίες είχε οριστεί εισηγητής της ΝΔ.

«Χθες, στις 11.39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του απέστειλα SMS να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της ΝΔ σε δύο κυρώσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας», ανέφερε.

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι μέχρι την ώρα της ανάρτησής του δεν είχε υπάρξει ανταπόκριση από τον Δημήτρη Περδίκη και έκλεισε την τοποθέτησή του με μια σαφώς αιχμηρή αναφορά προς τον υπουργό Άμυνας: «Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας».

Στη θέση του ο Αμυράς

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η ανάρτηση – δημόσια καταγγελία αυτή του Μακάριου Λαζαρίδη προκάλεσαν την έντονη οργή όχι μόνο του υπουργού Εθνικής Άμυνας αλλά και του Μαξίμου καθώς θεωρήθηκε αδιανόητη ενέργεια.

Ακολούθησε η απόφαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την αντικατάστασή του. Τη θέση του εισηγητή αναλαμβάνει ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αμυράς.

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