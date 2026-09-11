Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γενικό διευθυντή της UNESCO: Στο επίκεντρο η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

Την πάγια ελληνική διεκδίκηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα έθεσε εκ νέου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή (11.09.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Καλέντ Αλ-Ανανί. Στο τραπέζι βρέθηκαν παράλληλα οι προτεραιότητες του Οργανισμού, η μεταρρύθμιση UNESCO80 και η ενίσχυση της ήδη ισχυρής ελληνικής παρουσίας στους θεσμούς του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε στον επικεφαλής της UNESCO τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, χαρακτηρίζοντάς την πάγια προτεραιότητα της χώρας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και στις δύο τελευταίες ελληνικές εγγραφές στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

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Οι δύο νέες ελληνικές εγγραφές

Στη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός στάθηκε ειδικότερα στα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα, τα οποία εγγράφηκαν στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2025, καθώς και στην Ευρύτερη Περιοχή του Ολύμπου, που ακολούθησε το 2026 ως μικτό πολιτιστικό και φυσικό αγαθό.

Με τις δύο τελευταίες προσθήκες, η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 εγγεγραμμένα αγαθά στον Κατάλογο, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή θεσμική παρουσία στον Οργανισμό και συμμετοχή σε σημαντικά όργανά του.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα έχει τιμηθεί επίσημα από την UNESCO και ότι σημειώνουμε συνεχή πρόοδο όσον αφορά την καταχώρηση πολιτιστικών μνημείων, αλλά και του Ολύμπου, στον επίσημο κατάλογο της UNESCO», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Κυριάκος Μητσοτάκης: «Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στον Οργανισμό»

Υποδεχόμενος τον Καλέντ Αλ-Ανανί, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε θερμά στην εκλογή του στην ηγεσία της UNESCO, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα είχε στηρίξει την υποψηφιότητά του από την πρώτη στιγμή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στον συμβολισμό της εκλογής του ως πρώτου Άραβα Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού, αλλά και στη σχέση του με την Ελλάδα λόγω της επιστημονικής διαδρομής του ως αιγυπτιολόγου.

«Γνωρίζετε ότι υποστηρίξαμε θερμά την υποψηφιότητά σας από την πρώτη στιγμή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα παραμένει «απόλυτα αφοσιωμένη στον Οργανισμό».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο έργο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην UNESCO και εξέφρασε την πρόθεση της Αθήνας να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της με τον Οργανισμό.

Αλ-Ανανί: «Η UNESCO και η Ελλάδα μοιραζόμαστε κοινές αξίες»

Από την πλευρά του, ο Καλέντ Αλ-Ανανί χαρακτήρισε την Ελλάδα χώρα «ιδιαίτερα αγαπητή» στον ίδιο και στάθηκε στη μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία της με την UNESCO.

«Η UNESCO και η Ελλάδα έχουν μια μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία», ανέφερε, επισημαίνοντας τόσο την ιδιότητα της Ελλάδας ως ιδρυτικού μέλους όσο και την έντονη παρουσία της στον Οργανισμό.

Ο Γενικός Διευθυντής έκανε ειδική αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, σημειώνοντας ότι είχε την τιμή να είναι ο πρώτος επικεφαλής της UNESCO που τη γιόρτασε επίσημα τον περασμένο Φεβρουάριο. Προανήγγειλε, παράλληλα, την επόμενη απονομή του Βραβείου «Μελίνα Μερκούρη», τον Νοέμβριο του 2027.

Παρουσιάζοντας το εύρος της ελληνικής παρουσίας στην UNESCO, αναφέρθηκε στα 21 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, στα 11 στοιχεία Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στα τέσσερα Αποθέματα Βιόσφαιρας και στα δέκα Γεωπάρκα, καθώς και στο δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων, Συνεργαζόμενων Σχολείων και Πόλεων Μάθησης.

«Η UNESCO και η Ελλάδα μοιραζόμαστε κοινές αξίες», τόνισε ο Καλέντ Αλ-Ανανί, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η επίσκεψή του στην Αθήνα θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της μεταξύ τους σχέσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος και η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη.